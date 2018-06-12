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小英一怒才啟動產銷調節？ 農委會：年初就開始做了

2018-06-12 10:48聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

圖為農民將香蕉丟到收購的蕉堆裡。記者翁禎霞／攝影
圖為農民將香蕉丟到收購的蕉堆裡。記者翁禎霞／攝影
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香蕉價格一周內迅速回穩，關鍵在於總統蔡英文上周在周常會發了火，農委會「難道要我講了，你們才要動？」外界質疑，農委會真的慢半拍嗎？農委會澄清，早在今年2月就已經發現今年春夏蕉會有產銷失衡的狀況，也提早在4月份就體動了加工與促銷，但價格仍維持不住，跌破至農民生產成本以下(每公斤6.4元)，所以才在上周加強力道調節。

農委會副主委陳吉仲昨天在記者會提到，農委會早就在處理，去年就針對蕉苗釋出過多問題，公開在資訊平台上，但農民衡量過去6年的蕉價，還是種了，主要是因為推估過去幾年，香蕉價格大好，每分地至少可以收益50萬元，由於我國非計畫生產，因此今年年初，就開始處理香蕉生產過量，問題在於什麼時候應該出手介入處理產銷失衡問題。

陳吉仲說，農委會也可以在前段就割除部分的香蕉，後面若價格很快回穩，被割除的農民會罵農委會，因此農委會設定短期目標，是產地青蕉價格不能低於成本(每公斤6.4元)，若今天目標改變，作法也會改變，是上周有幾天價格低於成本，農委會才開始加強產銷調節力道。

據了解，農糧署確實在今年4月、5月都召開過與香蕉相關產銷小組會議，結合農糧署的作物組、運銷加工組，由農委會農糧署副署長蘇茂祥負責督導相關業務。

蘇茂祥表示，當時香蕉價格都還在每公斤10元以上，那時候也只能盡量去行銷，因此舉辦香蕉烘焙產品競賽，也請相關團體訂購、協調國軍、監所團膳、農民市集、學校午餐多採購，但5月底時，天氣突然高溫炎熱，變成生產過多，需求大減，瞬間造成產銷失衡問題，價格下跌，是導致價格跌破生產成本的主因。

內部另有一說，是去年同期同樣香蕉同時採收，瞬間數量太多，因此價格失衡，但當時農委會提前大動作促銷、加工、宣傳事先預警處理拉抬價格，增加香蕉消費，但當時卻被罵翻，長官不挺、農民不諒解，認為唱衰香蕉價格，導致專業幕僚越做越無力，今年乾脆一動不如一靜，聽從高層指示就好，但農委會官員並未證實。

農委會香蕉農民

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