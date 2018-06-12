盛產一波波 學者：事後善後不如事前引導

2018-06-12 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



香蕉產銷失調，價格還未止血，稻米價格又傳快失控，專家學者認為，除了將源頭種苗買賣資訊公開提供給農民之外，也應該要提出有效政策，誘導農民改變一窩蜂的種植習慣，與其事後善後，不過事前就做引導。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，豐收、歉收所造成的價格波動不斷重演，雖然政府過去一直說會從源頭管理種植面積，也提供很多資訊給農民，可是，為什麼農民仍無法改變種植習慣與行為？他認為，原因是還沒有誘因可以導引農民的生產行為。

楊明憲舉例，日本中央政府每年規畫產物種植面積，透過產地助成金，鼓勵農民轉作，這筆錢不是直接給予農民，而是給予地方的農業委員會，這個組織會協調區域內的農民該種植什麼作物，農民參與後不但知道整體的種植面積規畫，也知道產銷資訊，可以導引避免一窩蜂種植。

農委會前主委、台大教授陳保基表示，這次政府的敏感度不夠，當預期到香蕉產量大出之前，就應該要盡快事先促銷、加工，不是像現在產量統統出來導致「塞車」。他也說，他擔任主委時，堅持不去化香蕉，他問，想想看香蕉堆在那裡，說是格外品、餵豬用，還用刀子割破香蕉，看在消費者心中怎麼想？還會覺得香蕉是珍貴的嗎？

台灣農業經營管理學會秘書長鍾啟宏表示，現在最主要的問題就是一窩蜂生產，如果要避免這個問題，應該要有有效的預警機制，他說，現在大多是農民採購種苗、種植之後，統計才發現太多數量，農糧署有事先啟動預警機制，可是都已經種植下去了，能怎麼辦？