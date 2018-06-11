吃蕉救蕉價 青農：下個悲情劇碼的開始

2018-06-11 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



蕉價崩跌，政府啟動收購措施，不過，看在青年農民眼裡盡是無奈。他們認為政府應該要更有機制，避免這種呼籲全民吃香蕉的劇碼再度上演。且青農也認為，一頭熱的收購，只是讓問題暫時看不見，而非真正解決問題，應該有更有系統的產銷機制，甚至融入食農教育等，避免下個悲情劇碼再重演。

每年5到6月是香蕉產量最多的時節，根據農糧署統計數據顯示，今年6月1日截至昨天為止，全台香蕉批發價從6月2日最低的11.2元，到前天最高12.6元，6月至今均價為每公斤11.9元，若以同期相較，是民國96年香蕉價格崩盤以來10年新低。96年香蕉價格崩跌時，政府曾祭出每公斤5元的收購措施；這次，農委會在上周也已宣布5元收購價。

青農台青蕉樂團團長王繼維表示，香蕉供過於求，政府從出手護盤，卻可能直接助長產品價值低落，也會打亂市場的長遠發展，他也憂心，政府單單補助香蕉，也可能會壓迫其他同樣處於低價的水果。他也呼籲，「進場護盤」並不是一個長期永續的手段。

今年6月以來，香蕉價格為同期新低，王繼維也點出問題，包括之前的風災導致香蕉價格上升，各地農民加入種植，包括雲林、嘉義、台南等過去種植香蕉較少的地方，現在也都有大面積種植，改變了香蕉產業生態，這也讓長期耕作的農民沒有受到穩定保護，反而讓投機心態有機會得到獲利。

王繼維建議，穩定的加工通路、推廣良好吃蕉的飲食習慣、正常消費、政府平時就有計畫產量的行動等，都可以避免蕉金蕉土的悲情事件再度上演。