八軍團大量採購香蕉木瓜 軍方：下周買鳳梨

2018-06-11 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



為感謝國軍購蕉助農，一名蕉農臨走前不停按喇叭致意。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

「嗶！嗶！嗶！」高雄市旗山一名蕉農開車離去前猛按小貨車喇叭，向道路兩旁的國軍弟兄表達謝意。近日多項水果盛產，今天上午，陸軍八軍團政戰主任楊安率員抵達旗山集貨場，國軍購買香蕉與木瓜，用行動支持產地農民。

香蕉、木瓜盛產，產地銷售壓力大，陸軍第八軍團運用國防部漢光演習加菜金採購產地水果。今天上午，八軍團政戰主任楊安率員抵達旗山集貨場購買水果，美濃區農會理事長謝志強、旗山區農會總幹事石檻彰等人接待。

楊安表示，國軍平日就會購買水果，因軍團附近是農作物產區，近日適逢漢光演習，為協助農民，運用8萬元加菜金購買產地香蕉、木瓜與鳳梨，後續再視經費採購水果，展現軍民一家、敦親睦鄰的精神。

「真的很感謝國軍協助！」謝志強說，今年種植10公頃香蕉、6公頃木瓜，兩項作物都有銷售壓力，目前香蕉產地青蕉收購價約每公斤7至8元，八軍團直接以每公斤20元採購黃蕉（完成催黃程序），今天香蕉價格略有上揚，須拉抬至每公斤15元才符成本，感謝消費者努力吃香蕉。