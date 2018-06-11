親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農作物產銷失衡
北農風波續發酵
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

八軍團大量採購香蕉木瓜 軍方：下周買鳳梨

2018-06-11 11:02聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

為感謝國軍購蕉助農，一名蕉農臨走前不停按喇叭致意。記者徐白櫻／攝影
為感謝國軍購蕉助農，一名蕉農臨走前不停按喇叭致意。記者徐白櫻／攝影
分享

「嗶！嗶！嗶！」高雄市旗山一名蕉農開車離去前猛按小貨車喇叭，向道路兩旁的國軍弟兄表達謝意。近日多項水果盛產，今天上午，陸軍八軍團政戰主任楊安率員抵達旗山集貨場，國軍購買香蕉與木瓜，用行動支持產地農民。

香蕉、木瓜盛產，產地銷售壓力大，陸軍第八軍團運用國防部漢光演習加菜金採購產地水果。今天上午，八軍團政戰主任楊安率員抵達旗山集貨場購買水果，美濃區農會理事長謝志強、旗山區農會總幹事石檻彰等人接待。

楊安表示，國軍平日就會購買水果，因軍團附近是農作物產區，近日適逢漢光演習，為協助農民，運用8萬元加菜金購買產地香蕉、木瓜與鳳梨，後續再視經費採購水果，展現軍民一家、敦親睦鄰的精神。

「真的很感謝國軍協助！」謝志強說，今年種植10公頃香蕉、6公頃木瓜，兩項作物都有銷售壓力，目前香蕉產地青蕉收購價約每公斤7至8元，八軍團直接以每公斤20元採購黃蕉（完成催黃程序），今天香蕉價格略有上揚，須拉抬至每公斤15元才符成本，感謝消費者努力吃香蕉。

國軍購買香蕉，現場繳交香蕉的農民都很有感，紛紛表達謝意。木瓜產銷班長曾文秋說，今年木瓜價格低迷，感謝國軍照顧農民，稍微紓解農民的銷售壓力。農會人員表示，國軍今天採購125箱香蕉、135箱木瓜，下周才會採購鳳梨。

陸軍八軍團政戰主任（右二）率領國軍弟兄直接到高雄旗山產地購買香蕉。記者徐白櫻／攝...
陸軍八軍團政戰主任（右二）率領國軍弟兄直接到高雄旗山產地購買香蕉。記者徐白櫻／攝影
分享
國軍今天購買135箱美濃網室木瓜。記者徐白櫻／攝影
國軍今天購買135箱美濃網室木瓜。記者徐白櫻／攝影
分享
國軍第一階段先購買125箱香蕉，重量是1875公斤。記者徐白櫻／攝影
國軍第一階段先購買125箱香蕉，重量是1875公斤。記者徐白櫻／攝影
分享

相關新聞

救蕉農令人無感 蔡總統：平均年收154萬不代表所有農民

2018-06-11 00:32

張花冠搬鳳梨銷日腰痠背痛 藍議員：賴院長怎沒用妳？

2018-06-11 10:54

香蕉6月拍賣均價10年最低

2018-06-11 00:31

香蕉產地與市場價差 催熟墊高成本

2018-06-10 23:37

不懼被打 香蕉盤商再加價收購

2018-06-10 23:32

香蕉從產地到零售價差2倍以上 關鍵在此

2018-06-10 20:03

香蕉盛產 賴揆推薦創意吃法助蕉農

2018-06-10 19:49

懲罰散布假新聞 政院：國安與言論自由取平衡

2018-06-10 16:19

搶救蕉農 客運業者收購香蕉免費送乘客

2018-06-10 15:28

稻價下跌 農糧署籲農民勿搶割

2018-06-10 15:02

愛護、支持農民 賴清德：勿傳鳳梨、香蕉價跌假新聞

2018-06-10 13:05

林聰賢大讚香蕉療效 網批：假新聞 食藥署查嗎？

2018-06-10 11:50

綠委倡立法查假新聞 黃國昌：應先推查辦官員國會說謊

2018-06-10 11:36

孫大千：農產品價崩 蔡英文扮網紅也束手無策

2018-06-10 09:07

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52
看更多

熱門文章

台北市長參選爆炸 目前已多達11人表態角逐

2018-06-10 16:39

這五種官員常幹的事 難道不叫假新聞？

2018-06-11 08:00

年薪沒200萬不能批吳音寧 游淑慧：700萬才能投總統？

2018-06-10 12:32

國軍唯一戰功艦恐不保 昔日官兵登艦與「老友」相聚

2018-06-10 22:18

【即時短評】LeBron都被評 吳音寧為何不能?

2018-06-10 11:53

蔡英文斥陳吉仲 林濁水：該檢討政務官去政治化

2018-06-11 09:16

救蕉農令人無感 蔡總統：平均年收154萬不代表所有農民

2018-06-11 00:32

愛護、支持農民 賴清德：勿傳鳳梨、香蕉價跌假新聞

2018-06-10 13:05

傳太平島將租借美軍 外交部：從未考慮租借給外國

2018-06-10 20:48

談台北市選情 黃國昌：非常、非常失望

2018-06-10 16:40

誰在霸凌吳音寧？ 孫大千：把她放錯位子的人

2018-06-11 09:03

孫大千：民進黨把負評定位成假新聞 不如拿出施政成果

2018-06-11 08:09

又多1人參選 北市長12人角逐

2018-06-10 23:43

【重磅快評】無損言論自由？你根本不懂蔡政府！

2018-06-11 07:39

影／中國打壓不斷 兩岸政策協會民調：63.6%挺政府反制

2018-06-10 14:47

幫幫我們病童！喝下發霉茶 外籍神父呂若瑟救回腦麻童

2018-06-11 00:08

林聰賢大讚香蕉療效 網批：假新聞 食藥署查嗎？

2018-06-10 11:50

到蘇貞昌晚會「朝聖」 葉元之：造謠到嘆為觀止

2018-06-10 19:47

海軍永嘉號獵雷艦 唯一擁有「榮譽士官長」

2018-06-10 22:47

獨／竹縣長國民黨若徵召楊文科 林為洲：會爭取到底

2018-06-10 17:43

金門海龍蛙兵操演 闊劍地雷現身

2018-06-10 16:00

丁守中：當選後移除內湖垃圾山 北市環保局：不宜擾動

2018-06-10 17:15

面對中共文攻武嚇…阿扁：你不怕 它越怕你！

2018-06-10 14:31

侯友宜：台灣不需要嘴巴很會說話 但挑起政治之爭的人

2018-06-10 14:45

香蕉從產地到零售價差2倍以上 關鍵在此

2018-06-10 20:03

蘇貞昌：A7問題已解決 不必再噴口水

2018-06-10 16:47

統聯「同工不同酬」 韓國瑜：高市需幫勞工找回尊嚴

2018-06-10 16:50

AIT新館落成 美國務院發言人推文祝賀

2018-06-10 21:09

吳音寧恐讓綠營受傷？ 姚文智：農產運銷健全才是重點

2018-06-10 14:37

海戰60周年 老兵8月登中海艦只為了說一聲「再見」

2018-06-11 00:22

調高警察年功俸 試委：漠視考試院執掌

2018-06-10 16:57

蘇也提「沿捷運都更」政見 侯辦：恭賀跟進侯友宜

2018-06-10 19:58

胡幼偉：神明指示蔡英文接受九二共識 算假新聞？

2018-06-11 10:28

美助卿來慶AIT落成 層級未見突破

2018-06-10 19:37

不懼被打 香蕉盤商再加價收購

2018-06-10 23:32

制服悶！郵差常演「濕背秀」

2018-06-10 12:50

美助卿來台 學者：AIT新館彰顯台美關係強勁

2018-06-10 15:35

香蕉6月拍賣均價10年最低

2018-06-11 00:31

黃國昌也安排看棒球包粽子 侯友宜：尊重

2018-06-10 15:27

平埔族拚正名 影響原民資源分配？

2018-06-11 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top