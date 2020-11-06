屏東牡丹水庫水快滿了 緊急洩洪降至安全水位
閃電颱風侵襲屏東恆春半島，在屏南地區平地和山區降下大豪雨，牡丹水庫滿水位為142公尺，牡丹山區中午過後雨勢轉強，逼近滿水位，南區水資源局下午4時緊急啟動主排洪道，以每秒345立方公尺速度調節性洩洪，如果雨勢不歇，將持續調節性排洪，降至137公尺安全水位；恆春氣象站表示，雨勢預計明天上午會趨緩。
牡丹水庫供應屏東新園鄉以南至恆春鎮的民生用水，目前是全台水庫蓄水率最高的水庫；南區水資源局表示，137公尺水位是安全水位，中午後雨勢轉強，3個小時就狂下破百豪米，逼近142公尺滿水位，下午4時緊急啟動主排洪道洩洪，預計到晚上8時，將視雨量持續調節性排洪，降至安全水位，也請下游居民注意。
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