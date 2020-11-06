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颱風閃電襲南台 中央災害應變中心統計釀1傷

中央社 / 台北6日電

颱風「閃電」來襲，中央災害應變中心今天表示，台東縣金峰鄉一名婦人被強風吹倒活動帳篷砸傷送醫；指揮官徐國勇說，有遊艇載遊客至墾丁南灣海域潛水，應開罰才能避免模仿。

中央氣象局指出，輕颱「閃電」往西行進，逐漸通過台灣南側海面，依目前行進速度，加上地形影響不確定性，預估明天清晨到白天期間，才會解除陸上颱風警報。

中央災害應變中心今天下午召開第5次工作會報，應變中心報告顯示，一名住台東縣金峰鄉67歲婦人遭強風吹倒活動帳篷砸到腰部受傷送醫。

中央災害應變中心指出，有一艘遊艇載多名遊客至墾丁南灣海域潛水，經海巡署艦艇前往勸離，上午10時許，安全抵達後壁湖漁港，墾丁國家公園管理處依違反國家公園法已裁罰船東及遊客。

指揮官、內政部長徐國勇聽完各部會報告後說，台東縣發生一名婦人受傷，相關單位應提醒地方政府注意類似狀況，防止民眾發生意外受傷。

徐國勇表示，一艘遊艇上午載遊客前往潛水，相關單位已開罰，雖是輕度颱風，呼籲民眾不要從事水上活動，相關單位「該罰就罰」，才能避免模仿效應。

他說，颱風「閃電」研判晚間帶來風雨，尤其是南部、東部，應先通知地方政府針對沿海低窪易淹水地區布署抽水機，並注意土石流警戒區域，可採預防性撤離。

颱風 徐國勇 遊艇

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