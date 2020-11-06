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閃電來襲一級開設 高雄桃源山區勸病患與孕婦下山
因應「閃電」颱風來襲，高雄市府災害應變中心一級開設，高雄山區各區公所呼籲居住在土石流潛勢區域的居民提高警覺。桃源區公所表示，山上洗腎病患26人，已請今天下山洗腎的鄉親暫時留在市區依親，以免山區交通中斷不利病況。
輕度颱風「閃電」逼近台灣，今早中央氣象局將高雄、台南納入警戒區域，高雄市政府災變中心一級開設，市長陳其邁召開工作會議，並與山區區公所視訊會議。
近年高雄山區道路已經改善許多，考量南橫山區道路可能會因雨受阻，桃源區公所清查山區洗腎病患與懷孕婦女人數，初步掌握26名洗腎病患與2名婦女。區長謝英雄說，公所人員逐一通報洗腎鄉親，希望他們下山依親，至於是否需要進一步撤離居民，還要視雨勢而定，若山區下大雨，會在入夜前展開預防性撤離作業。
山區交通部分，公路局甲仙工務段長陳正偉指出，目前山區出現小雨，山區道路交通順暢，南橫公路天池路段明天應該會正常開放通行。另方面，旗山警分局也開始加強行水區警戒區巡守及勸離，維護民眾安全。
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