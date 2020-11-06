颱風閃電襲南台灣 台金航班照常飛行

颱風閃電來襲，台南市、高雄市與屏東縣下午風雨逐漸增加。金門氣象站說，依中央氣象局預報，研判暴風半徑不會影響金門；立榮和華信航空表示，台灣金門航班今天照常飛行。

根據中央氣象局資料，颱風閃電下午2時在鵝鑾鼻南方海面，向西北西轉西移動，暴風圈逐漸進入台灣東南部陸地及恆春半島，對台東（包含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。

金門氣象站主任曹嘉宏表示，依中央氣象局預報，研判暴風半徑不會影響到金門，但外圍環流帶來的東北風，會在金門附近海域帶來強勁陣風。

立榮航空今天一早開會因應，確定今天台金航班正常；至於明天航班，將視颱風動向而定。華信航空因為只飛金門-台中和金門-台北，受颱風影響相對較小，航班照常。