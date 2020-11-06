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颱風閃電逼近 徐國勇籲別往海邊觀浪

中央社 / 台北6日電
輕度颱風「閃電」逼近台灣，中央災害應變中心6日上午召開第4次工作會報，指揮官、內政部長徐國勇聆聽各部會報告後表示，台南、高雄、屏東、台東應注意颱風帶來後續災情，也呼籲民眾不要前往海邊觀浪。 中央社
輕度颱風「閃電」逼近台灣，中央災害應變中心6日上午召開第4次工作會報，指揮官、內政部長徐國勇聆聽各部會報告後表示，台南、高雄、屏東、台東應注意颱風帶來後續災情，也呼籲民眾不要前往海邊觀浪。 中央社

輕度颱風「閃電」逼近台灣，中央災害應變中心指揮官徐國勇今天表示，台南、高雄、屏東、台東應注意颱風帶來後續災情，也呼籲民眾不要前往海邊觀浪，相關單位將會驅離。

中央氣象局觀測，輕度颱風「閃電」暴風圈上午逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。

中央災害應變中心上午召開第4次工作會報，內政部長徐國勇聆聽各部會報告後表示，相關單位應提醒台南、高雄，除應注意漁港漁船部分外，也應防範市區內鷹架、招牌掉落等情形。

他說，輕颱「閃電」可能讓民眾誤認影響不大，而赴海邊觀浪、釣魚，相關單位應針對前往海邊從事海上活動的民眾強制驅離，並持續提醒及協助屏東、台東注意相關狀況。

中央災害應變中心報告顯示，預估「閃電」颱風影響最劇烈時間為6日至7日凌晨，今天下半天雨勢會逐漸增強，主要降雨地區為台東縣、屏東縣，在低窪易淹水地區居民應留意雨勢變化，提早進行防災整備。

中央災害應變中心指出，台東及屏東山區道路應注意落石災害發生，預計入夜後雨勢增強，相關單位應依降雨趨勢評估疏散撤離時機，綠島、蘭嶼、台東外海會有大浪發生。

中央災害應變中心表示，至上午9時止，未發布任何土石流警戒，但預估屏東縣滿州鄉、台東縣大武鄉會達土石流黃色警戒，預報時段至7日凌晨2時，相關單位應嚴密監控降雨情形，並適時發布土石流警戒。

徐國勇 閃電颱風

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