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颱風閃電來不來 台東農民心情複雜

中央社 / 台東縣5日電

輕度颱風閃電逼近，飽受乾旱所苦的台東農民心情複雜，有果農希望雨來風不來，有人祈禱都不要來；而二期稻已進入收割期，稻農則忙著搶收。

台東今年出現10幾年來罕見乾旱現象，往年不缺水的二期稻啟動輪灌，其他農作物也等待雨水滋潤。農民這半年來期盼天降甘霖。

中央氣象局表示，若輕度颱風閃電路徑沒有改變，今晚會發布陸上颱風警報，主要影響地區包含恆春半島、台東等；若發布陸警，為今年首次針對本島發布陸警的颱風。

台東農民盼到颱風，心情卻相當複雜。卑南鄉美農村前村長、釋迦農吳文耀說，目前鳳梨釋迦剛授粉，已經結小果，這時候「最愛雨」，希望「雨來風不要來」；不過，他有朋友種的是大目種釋迦，有些已經是成果，長久缺水後忽然雨水降臨，「會喝太飽裂果」，希望一切都剛剛好就好。

稻農好不容易熬過輪灌，稻穗飽飽下垂，有些稻田已經停止放水，準備收割，此時出現颱風，有稻農今天開始搶收成熟的稻穗。

池上青農魏瑞廷今天特別請假趕在風雨來前割稻。他說，今年二期稻耕種真辛苦，一開始缺水，好不容易熬過輪灌，現在又擔心颱風會讓稻子倒伏，因此今天趕緊收割。

農委會農田水利署台東管理處長莊進忠表示，目前台東的稻田已經陸續要收割，農田已經停止輪灌措施，希望颱風為山區帶來足夠雨水，使溪流水量充足，讓明年的一期稻不缺水。

台東海面風浪中午過後逐漸增強，作業船隻早已進港避風浪，富岡港內的5艘客輪和貨輪也加強防颱準備。

台東 農民 閃電颱風

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