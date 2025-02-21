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川普開鍘外館含AIT？美國務院：持續評估全球部署

中央社／ 華盛頓20日專電

美媒日前報導，川普要求駐外使館為裁員做好準備，駐中國使節團更傳出削減規模最多10%。這波外館瘦身風是否影響員額超過550人的美國在台協會，美國國務院未正面回應，只說根據行政命令，持續評估全球部署。

路透社13日引述消息人士報導，一些大使館已被要求考慮將美國職員與當地雇員各減少10%，並在14日前將員工名單送交國務院，國務院再決定進一步行動。「南華早報」昨天指出，駐中國外交使節團規模削減最多10%。

如果裁減全球外館人力的報導屬實，美國在台協會（AIT）的編制是否也將縮減，美國國務院一名發言人下午以電子郵件回覆中央社，表示國務院根據迄今發布的所有行政命令及聯邦人事管理局的指令，「持續評估我們的全球部署，以確保我們處於最佳狀態，代表美國人民因應現代挑戰。」

美中建交後，美國國會於1979年通過台灣關係法，授權延續「美國人民與台灣人民之間的商務、文化及其他關係」，AIT就在這樣的背景下成立。

AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部（AIT/Washington），在台灣駐美代表處及美國各政府單位間扮演聯絡角色。AIT在高雄也設有分處，負責當地商業推廣、旅遊服務和新聞文化工作。

根據AIT網頁，位於內湖的美國在台協會台北辦事處（AIT/Taipei）共有超過550名職員，分屬政治組、經濟組、文化新聞組、農業組、商務組及領事組等。

「川普2.0」強勢開局，大刀闊斧祭出一項項政令，他也著眼重塑外交使團，12日發布行政命令指示國務卿盧比歐（Marco Rubio）改革外交部門，以確保「忠實且有效地執行」他的外交施政方針。

AIT 國務院 美國在台協會

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