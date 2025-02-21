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川普政府狂裁員遭工會提告 法官駁回：可繼續裁

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普上任後開始大規模解雇聯邦員工，而美國聯邦法官20日裁定，駁回工會組織試圖阻止川普大幅裁減約230萬名聯邦公務員的訴求，在訴訟進行期間，川普政府仍可繼續裁員。

路透報導，美國華盛頓特區聯邦地區法院法官庫珀（Christopher Cooper）表示，川普上任第一個月採取的一系列行政行動已經「在美國社會廣泛引發混亂和嚴重干擾」，但他認為自己可能沒有權力判定解雇數萬名政府員工是否合法，在訴訟持續進行期間，拒絕下令暫停這波解雇潮。

庫珀指出，工會應該向「聯邦勞資關係局」（Federal Labor Relations Authority）提出申訴，該機構負責處理聯邦機構與代表其員工的工會之間的糾紛，稱「聯邦地區法官的職責是根據法律和判例作出公正裁決，無論訴訟當事人是誰，也無論判決結果對普通民眾造成何種影響。」

財政部工會以及其他4個工會於上周共同提起訴訟，試圖阻止8個聯邦機構解雇數千名員工，並向自願離職的員工提供遣散費，這些機構包括美國國防部、衛生及公共服務部、消費者金融保護局、以及退伍軍人事務部。

全國財政部員工工會席格林瓦爾德（Doreen Greenwald）形容這項裁決只是「暫時的挫折」，並強調工會將持續採取法律行動。

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