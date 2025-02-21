快訊

涉貪汙交保步出地檢署 林岱樺：黑暗勢力不會摧折我

澤倫斯基睡覺闖大禍！川普批「無理對待」美財長 欲重啟稀土協議

財神沒上班！威力彩33連摃 下周一開獎頭獎上看20億元

聽新聞
0:00 / 0:00

籲川普對俄強硬 馬克宏：否則中國以為有權入侵台灣

中央社／ 巴黎20日專電
法國總統馬克宏。（美聯社）
法國總統馬克宏。（美聯社）

法國總統馬克宏今晚在網路直播談及俄烏戰爭，除證實即將出訪白宮會見川普外，也強調將告訴川普不要向普亭示弱。烏克蘭落入俄國手中，等於向北京釋放訊號，讓中國以為有權入侵台灣。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日晚間在社群媒體上針對俄烏戰爭與終戰議題接受網友提問，他證實即將前往白宮會見美國總統川普，以確保歐洲在俄烏和平談判上有一席之位。他表示，將告訴川普面對俄羅斯是「不要軟弱」，否則會讓中國以為有權入侵台灣。

馬克宏在網路直播中談到與川普的分歧。他表示兩人關係「順暢」，但「個性不同」。他表示，川普想要「做交易」，但自己將在24日會晤時告訴川普面對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）時不要軟弱。

馬克宏說，川普在面對俄烏終戰時引發的不確定性讓盟友擔憂。他強調，在面對普亭的同時，不可忘了「後面還有中國。」

他表示，向普亭示弱，會導致烏克蘭在一份糟糕的協議中屈服，也會降低川普在面對中國和遏制伊朗核計畫方面的可信度，未來將會更難應對中國和伊朗，「這將會是巨大的戰略錯誤。」

馬克宏在鏡頭前緊握拳頭說道：「你不想要中國去挑戰台灣或其他國家，那該如何解釋中國無權入侵台灣，而卻讓俄羅斯侵略烏克蘭？」強調讓烏克蘭落入俄羅斯之手將會對北京釋放出戰略信號。

在一小時的問答中，馬克宏也重申支持烏克蘭申請加入歐盟以及北大西洋公約組織，「沒有人有權力表示烏克蘭無權加入歐盟、烏克蘭無權加入北約。」

針對川普批評烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）是「獨裁者」一事，法國總統出面捍衛，表示澤倫斯基「是民主選出的總統，和謀殺政敵的普亭不同」，並強調，「若希望烏克蘭能有自由選舉，就必須要有永久的和平。」

此外，馬克宏今晚再度與澤倫斯基通話，也是本週第4次。通話後馬克宏在社群媒體上表示，兩人就歐洲與盟友如何為烏克蘭爭取穩固和平，以及歐洲防禦強化上交換意見，同時討論馬克宏下週的華府之行。

川普 烏克蘭 馬克宏

延伸閱讀

澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

川普上任首月 歐股跑贏美股

川普有意邀習近平來訪…美中新貿易協議 有影

民調顯示支持率下滑…川普：通膨回來了 與我無關

相關新聞

籲川普對俄強硬 馬克宏：否則中國以為有權入侵台灣

法國總統馬克宏今晚在網路直播談及俄烏戰爭，除證實即將出訪白宮會見川普外，也強調將告訴川普不要向普亭示弱。烏克蘭落入俄國手...

地位恐不保…傳美防長將開除一批與前朝關係密切將領 名單已送至國會

NBC新聞19日率先披露，2名國防官員和3名國會官員說法，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）正考慮最早在本周...

轉用空巴？傳新「空軍一號」恐延期 川普坦言：不滿意波音

美國總統川普第一次執政時，國防部與波音公司簽下一筆39億美元的合約，準備購入2架未交機的747-8後改造成新的空軍一號，...

川普重返白宮 近9成日企認為不利經商「恐引發連鎖反應」

路透社今天公布的調查顯示，近9成日本企業預期美國總統川普的政策不利經商。這是身為美國最大外國直接投資國的日本，日益擔憂川...

力挺馬斯克火星夢？NASA重要官員相繼去職 美登月計畫增不確定性

根據知情人士透露，隨著馬斯克與美國總統川普大力宣傳火星計畫，美國國家航空暨太空總署（NASA）4名與登月計畫密切相關的主...

環保團體針對美國新政府 發動首波綠色訴訟控「川普濫用法律」

針對川普總統上任後擴大離岸鑽探石油計畫，環保團體今天以數起訴訟發起首波綠色挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。