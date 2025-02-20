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轉用空巴？傳新「空軍一號」恐延期 川普坦言：不滿意波音

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日乘坐空軍一號抵達佛州邁阿密國際機場。圖／美聯社
美國總統川普19日乘坐空軍一號抵達佛州邁阿密國際機場。圖／美聯社

美國總統川普第一次執政時，國防部與波音公司簽下一筆39億美元的合約，準備購入2架未交機的747-8後改造成新的空軍一號，但進度落後於時間表。BBC報導，川普現在表示，他對波音公司不滿意，還說正在尋找替代方案，因為波音花了太長的時間建造新的VC-25B總統專機。

美國現役2架總統專機是經過改造的波音747-200，軍用編號VC-25A，已有35年歷史，美軍打算以747系列飛機最新一代的747-8取而代之。川普在其中一架空軍一號上接受訪問時表示，「不，我對波音不滿意。他們花了很長時間打造空軍一號，我們很久以前就把合約發了出去」。

川普說，「我們可能會買一架飛機，或者取得一架飛機，或者其他什麼的」。

當記者提問，是否會考慮從波音的歐洲競爭對手空中巴士購買新飛機時，川普回答，「不，我不會考慮空巴取代波音，但我可能買一架二手飛機改裝」。

波音公司沒有立即回應BBC評論請求。路透則報導，一名白宮官員18日表示，波音的空軍一號專案可能會延期至2029年或以後，理由是供應鏈問題和不斷變化的需求。該官員稱，延期讓人感到沮喪，但在加速交付上能做的事情很少，又指波音在一些零件製造商倒閉後面臨了問題。

川普 波音 空軍 美國

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