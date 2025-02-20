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力挺馬斯克火星夢？NASA重要官員相繼去職 美登月計畫增不確定性

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
根據知情人士透露，隨著馬斯克與美國總統川普大力宣傳火星計畫，美國國家航空暨太空總署（NASA）4名與登月計畫密切相關的主管官員將去職，增添太空探索計畫的不確定性。圖／路透社
根據知情人士透露，隨著馬斯克與美國總統川普大力宣傳火星計畫，美國國家航空暨太空總署（NASA）4名與登月計畫密切相關的主管官員將去職，增添太空探索計畫的不確定性。圖／路透社

根據知情人士透露，隨著馬斯克與美國總統川普大力宣傳火星計畫，美國國家航空暨太空總署（NASA）4名與登月計畫密切相關的主管官員將去職，增添太空探索計畫的不確定性。

路透社報導，NASA今天發布聲明稿說，副署長佛里將於22日（Jim Free）退休。佛里是捍衛「阿提米絲」（Artemis）登月計畫的核心人物。

根據知情人士表示，位於阿拉巴馬州亨茲市（Huntsville）的馬歇爾太空飛行中心（Marshall SpaceFlight Center）內部也宣布3名重要主管退休。馬歇爾太空飛行中心是NASA的10個太空中心之一，同時也是登月計畫的重鎮。

消息人士透露，這3名主管分別負責採購、財務和資訊部門，目前已有副手或其他NASA官員暫代職務。佛里的繼任人選則尚未宣布。

NASA發言人並未回覆置評請求。

隨著太空探索科技公司（Space X）執行長馬斯克出任川普政府的「特別雇員」，想方設法裁減人員和計畫，同時也負責對NASA進行全面性審查。NASA的領導階層異動增添其太空探索方向的不確定性。馬斯克長久以來渴望載人上火星。

SpaceX目前擁有與NASA簽署總價值約150億美元（約新台幣4914億元）的合約，其中包括使用「星艦」（Starship）火箭將人類送上月球的合約。若干NASA官員預測，隨著川普的顧問抨擊「阿提米絲」計畫的某些部分，佛里的離職不令人意外。

近月來，馬斯克和川普大力推銷潛在的火星任務可能取代登月計畫，川普在第一任期將登月計畫視為NASA的核心太空探索目標，計畫在月球建立長期基地，作為火星任務的試驗場。

但隨著大力出資2.5億美元協助川普當選，馬斯克在白宮的新角色深具影響力，他談著將更加困難的新火星任務列入優先後，恐顛覆NASA的太空探索計畫。NASA在川普第一任期間重整，在每年約250億美元的預算挹注下，把焦點轉向登月計畫。

川普提名的NASA署長人選民間太空人、億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）本週在華盛頓準備出席聯邦參議院的任命確認聽證會。

NASA 太空人 川普 火星 馬斯克

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