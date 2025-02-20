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川普廢「出生公民權」再踢鐵板 上訴法院維持臨時禁制令

中央社／ 舊金山19日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國舊金山上訴法院今天維持下級法院裁決，阻止川普總統實施終止出生公民權的行政命令；這項行政命令是川普強硬取締移民和非法越境者的行動一環。

路透社報導，川普政府請求暫停西雅圖聯邦法官阻止行政命令的全國性禁制令，但舊金山聯邦第9巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）今天駁回川普政府的請求。

這是首次有上訴法院權衡川普關於出生公民權的行政命令，而這項行政命令在上訴法院踢到鐵板後，最終可能由聯邦最高法院定奪。馬里蘭州、麻州和新罕布什爾州的法官同樣擋下那項行政命令，其中兩起案件的上訴已在進行中。

川普1月20日重返白宮首日就簽署的這項行政命令，指示美國機構，拒絕承認非經許可入境美國人士在美產下的嬰兒即為美國公民的權利。

川普政府司法部先前已請求第9巡迴上訴法院，在明天之前，大致上暫緩執行西雅圖聯邦法官考格諾（John Coughenour）宣布此行政命令違憲的裁決。

川普第一任期任命的第9巡迴上訴法院法官佛瑞斯特（Danielle Forrest）在意見書中表示，快速裁決可能有損民眾對法官的信心，法官做決定必須「擺脫意識形態或政治偏好」。

川普 美國公民

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