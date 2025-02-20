川普說 和大陸達成新的貿易協議是「有可能的」

美國總統川普周三表示，和中國大陸達成新的貿易協議是有可能的，可見他對化解美中之間日益升溫的貿易衝突抱開放態度。

人民幣應聲上漲，離岸人民幣連續三個交易日下跌後回升0.2%，在岸人民幣則升值0.1%，

川普在「空軍一號」上問到是否會和大陸達成新協議時，川普回答記者：「有可能，這是有可能的。」

川普對大陸國家主席習近平仍不吝於給予讚美，但仍未明確表示兩人何時會直接對話。

川普說：「我們之間有些競爭性，但我跟習主席的關係，我會說，好得很。」

川普2020年1月和大陸達成初步貿易協議，協議要求北京承諾打擊竊取美國商業機密和技術的作為，並承諾在次年額外購買2,000億美元的美國商品，同時降低部分美國出口商品的貿易壁壘。然而，僅在幾周後，這段關係因新冠肺炎疫情席捲全球而破裂，川普將疫情歸咎於中國。

川普說：「他們當時承諾採購我們大約500億美元的產品，我們也確實讓他們買了。但問題是，拜登沒有推動他們履行承諾。」