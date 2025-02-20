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川普第二任期滿月！才嗆澤倫斯基民調低 就被打臉支持度下滑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普19日出席沙烏地阿拉伯於邁阿密舉行的未來投資倡議（FII）峰會。法新社
美國總統川普19日出席沙烏地阿拉伯於邁阿密舉行的未來投資倡議（FII）峰會。法新社

福斯新聞報導，美國總統川普第二任期將在當地時間20日滿月，根據3項最新民調，川普支持度相對就任首周稍微下滑，相較前總統拜登入主白宮初期的表現更低。

美國康乃狄克州昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）於13日至17日民調指出，目前川普支持度為45%，不支持度為49%，相較於就任首周的46%支持度與46%不支持度呈現下滑。

另外，這份相同統計指出，川普第二任迄今引發更大的黨派分歧。受訪共和黨人對川普滿意度達到9成，中間選民支持度下降至43%，在民主黨人方面僅4%支持度。

根據民調機構蓋洛普（Gallup）在3日至16日進行的調查，川普支持度從1月底的47%下滑到45%，不支持度則從48%上升到51%。

在路透╱益普索19日公布於13日至18日統計民調，川普支持度為44%，不支持度為51%，相對首周支持度和不支持度分別為45%和46%。

福斯新聞統計，川普第二任就職以來已簽署將近70項行政命令，速度遠超歷任總統上任前幾周的表現。

川普則不吝於稱讚自己，他上周在社群稱自己過去3周表現「非常棒」，並且在18日的記者會自詡：「我們在3周內取得的進展，比他們（前拜登政府）4年的進展還要大。」

不過媒體指出，雖然川普第二任開始的支持度較第一任同期有所提高，但他的支持度低於拜登就任初期。

川普 拜登 民調

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