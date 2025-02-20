美駐華外交團隊傳最快周五大裁員 縮減規模最多10%

美國駐華外交團隊將進行重大裁員，作為川普政府全面改革全球外交機構行動的一環，美國將裁減數百名駐華外交官，駐華外交機構規模將縮減最多10%，在大陸和香港工作的美國外交官以及當地員工最早可能在21日接到通知。

觀察者網報導，香港《南華早報》20日援引消息人士指出，這次裁員將影響美國駐北京大使館、駐廣州、上海、瀋陽和武漢的領事館，以及駐香港的領事館。目前尚不清楚受影響的人員是否會有人被重新分配到外交部門其他職位，但預計會有人員被解雇。

其中一名消息人士稱，此次裁員「規模很大」，可能是1979年中美建交以來，美國駐華外交團隊的首次重大裁員；另一名消息人士稱，美國國務院在上周下達裁員指令，受影響的員工可能會在本週末前收到通知，告知其離職補償方案的細節以及最後工作日。

港媒《大公文匯》報導，根據美國駐華大使館官網的公開資訊，美國駐華大使館有將近50個不同聯邦機構、1,300多名美國員工和本地員工在此辦公。消息透露，美國在中國大陸的幾個領事館也會受到不同程度的裁員影響。目前美國除美國駐華大使館，還有駐廣州、上海、瀋陽和武漢總領事館。

此舉正值美國聯邦政府大幅削減開支之際，已有數千名員工被解雇。川普上周發布了一項行政命令，指示美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）改革外交部門，以確保其外交政策議程得到「忠實有效的實施」。美國國務院表示，該機構正「全面遵守」川普的「勞動力改革議程」，據美媒體報導，美國國務院民主、人權和勞工局的60名合同工近幾周已被解雇，其他部門也面臨著進一步裁員的威脅。