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川普警告離第三次世界大戰不遠了 但他任內不會發生
美國總統川普19日提到中東和烏克蘭正在發生的衝突，警告第三次世界大戰不遠了，但在他任內不會發生。
川普於邁阿密投資峰會上表示，「我正在世界各地迅速採取行動，結束戰爭、衝突和恢復和平，我希望和平，我不想看到大家死亡。」
他繼續說，「看看中東和俄烏之間的罹難者，我們將結束這一切。第三次世界大戰對任何人都沒好處，而且你們距離這場戰爭並不遠，我現在就告訴你，你們距離這場戰爭不遠了。如果前總統拜登政府再幹一年，就會爆發第三次世界大戰，但現在這種情況不會發生。」
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