柯伯吉入閣遇阻 川普長子聲援

美國總統川普提名的國防部次長柯伯吉，引爆共和黨外交路線之爭。部分議員對柯伯吉的觀點有疑慮，但川普長子發文力保他，副總統范斯及川普親信馬斯克也力挺，應能順利入閣。

美國政治媒體「酒杯新聞」報導，范斯及國防部長赫塞斯上周在歐洲挑戰共和黨幾十年來在國家安全問題上的觀點，完全體現共和黨內部外交政策分歧。

柯伯吉（Elbridge Colby）獲提名出任負責政策的國防部次長，位階在國防部排名第三。「酒杯新聞」形容，柯伯吉提名聽證將成為共和黨外交政策論戰。

共和黨參議員柯頓等人私下表示，希望調查柯伯吉過去言行和著作，包括他「伊朗即使擁核也能被遏制」的觀點。柯頓及其他共和黨鷹派顯然不同意讓伊朗擁核的想法，認為美國的政策應該是透過所有必要手段杜絕伊朗取得核武的可能性。此外，柯伯吉要求減少軍事介入中東，也讓猶太組織不安。

柯伯吉曾指台灣軍費太低，應增至ＧＤＰ百分之五。他的盟友包括不少有力人士，如川普的長子小唐納．川普及范斯。

小唐納十八日在保守派政治新聞網站「人事」發表文章，力挺對中國態度強硬的柯伯吉。小唐納說，柯伯吉認為「我們必須將軍事重點」放在中國，「但同時，他支持我父親（川普）對於與習近平談判的開放態度，避免無謂挑釁中國。考慮到與中國達成權力平衡又能避免戰爭，這對美國人民最有利」。

柯伯吉長期以來一直被視為共和黨外交政策圈的異類，強烈批評美國在伊拉克及阿富汗的戰爭。范斯和「美國優先」陣營同意柯伯吉觀點，認為美國支持烏克蘭對抗俄羅斯及強化介入中東事務，將削弱嚇阻中國能力。

在本屆國會中掌握國防撥款權力的資深參議員麥康諾則認為，印太、歐洲及中東密切相關，反對「美國應從歐洲或中東撤軍專心抗中」想法。