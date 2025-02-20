美凍結外援 南太影響力減

專家表示，美國總統川普暫時凍結對外援助，已導致南太平洋地區多項重要計畫陷入癱瘓，不僅對人命構成威脅，也有礙美國在這個地區爭取影響力。

法新社報導，發展機構表示，熱帶太平洋島國容易遭受天災、與世隔絕，同時受到海平面上升威脅，是全球最依賴援助的部分國家。這些國家也處於中國與美國、澳洲和其他盟國在太平洋地區爭奪貿易、金融和軍事影響力的核心位置。

多年來，美國協助這些國家購買治療熱帶疾病的救命藥物、打擊非法捕魚，並為沿海村落做足因應地震和颱風的準備。

川普上個月出手整頓美國國際開發總署，宣布將四百廿億美元預算大多數資金凍結九十天，上述援助及更多計畫都因此陷入困境。

根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」數據，二○○八年至二○二二年，美國向太平洋島嶼提供廿一億美元援助。

澳洲國立大學太平洋事務分析家史密斯說：「美國為愛滋病毒、抗藥性、結核病和瘧疾相關醫療提供了大量援助。這些計畫一旦中止，人們就會死亡，而這些計畫目前已經中止。」

巴布亞紐幾內亞環境律師博西普警告，凍結援助資金可能削弱信任感，「人們將因此感到困惑，這會讓他們不相信援助機構的努力和他們所提供的支持」。

博西普說：「我不認為美國的援助資金會回歸，儘管他們表示將在九十天後進行審查。在現任總統掌權下，我想不會再有金援了。」

羅伊國際政策研究院經濟學家戴揚特表示，美國已變得「不可預測」，盟友可能不再依賴美國來資助太平洋計畫。

他說：「美國在太平洋地區的聲譽將受到永久性傷害。澳洲將面臨填補缺口的壓力，但事情沒有這麼簡單，我們的援助預算實際上也很有限。」

過去十年，中國向太平洋國家承諾資助數十億美元，用於醫院、體育館、道路和其他公共工程。

中國似乎正受益於此。近年來，索羅門群島、吉里巴斯和諾魯相繼與台灣斷交轉與中國建交。