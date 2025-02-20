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川普挺馬斯克 批媒體挑撥離間

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普（右）和科技大亨馬斯克（左）十一日在白宮發表談話。（路透）
美國總統川普（右）和科技大亨馬斯克（左）十一日在白宮發表談話。（路透）

美國總統川普和特別政府雇員、科技大亨馬斯克首次連袂受訪，川普稱馬斯克是他的「總執行長」，讚揚馬斯克積極實施他的大量行政命令。

福斯新聞十八日播出川普與馬斯克上周在白宮共同接受福斯專訪內容。兩人花了不少時間稱讚彼此，也駁斥外界憂心川普恐逾越行政權的疑慮。川普上任以來簽署了數十項行政命令，其中多項遭質疑可能違憲，引發多起訴訟。

川普欽點馬斯克掌管新成立的政府效率部（ＤＯＧＥ），目標是根除聯邦支出中的「浪費、詐欺和濫用」。馬斯克說，「ＤＯＧＥ團隊最大職責之一，就是確保總統的行政命令切實執行」。

川普堅稱他全面檢討聯邦機構等政策，應立即實施。他還說，馬斯克非常積極落實這些政策。

對於執行川普政策，馬斯克自稱是「技術專家」，受訪時穿著印有「技術支援」字樣Ｔ恤。

反對者批評馬斯克把自己當成美國總統，馬斯克不以為然，稱川普內閣成員均非民選，他的角色是協助川普施行政策。

馬斯克解釋：「總統是人民選出的代表，代表人民意志。如果官僚機構與人民意志作對，阻止總統實現人民願望，那麼我們生活在官僚機構，而不是民主國家。」

馬斯克在川普政府扮演要角，引發誰才是白宮真正主人的質疑，川普和馬斯克一致認為，這是主流媒體試圖挑撥離間，阻礙聯邦政府議程。

漢尼提說，紐約時報、華盛頓郵報等媒體「把他們手上所有的一切都丟向你」。

川普答道，「沒錯」。他說，馬斯克最近看到媒體報導關於他改革聯邦政府的新聞後，打電話到白宮。川普說：「馬斯克說，『你知道嗎？他們試圖分化我們。』我說，『當然。你知道他們說，川普把總統職權讓給馬斯克』。」

川普否認兩人不合的謠言。川普說，美國人很清楚媒體的意圖，「我過去以為他們很懂這套，但其實他們不太會，因為如果他們真有本事，我根本當不上總統。民眾很聰明，他們懂」。

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