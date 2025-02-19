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提案理由曝！美議員拋「川普生日變國假」 掀網論戰：別再拍馬屁

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普成功重返白宮，並大刀闊斧推動多項政策，引起世界關注。圖／路透社
美國總統川普成功重返白宮，並大刀闊斧推動多項政策，引起世界關注。圖／路透社

美國總統川普成功重返白宮，並大刀闊斧推動多項政策，引起世界關注。據外媒《New York Post》報導，美國一名共和黨議員提議，將美國國旗日與川普生日合併，成為一個新的聯邦紀念日。新聞一出，引起美國網友兩派論戰，更有部分民眾怒罵「不要玷汙我們的國旗」。

據了解，每年6月14日是美國國旗日，目的是為了紀念美國國旗的設計在1777年6月14日正式被採用，而6月14日恰好也是總統川普的生日。因此，共和黨議員特尼（Claudia Tenney）提議將其合併為「新的聯邦假日」，以此紀念川普生日。

特尼表示，川普促成以阿和平協定、減稅政策等，「對美國的影響力是不可否認的」。她指出，如同美國首任總統喬治華盛頓的生日被訂為「總統日」，時間是每年2月的第三個星期一，「這項法案將把川普的生日添加到聯邦假日中，承認他是美國黃金時代的創始人」。

特尼透露，透過將川普生日與國旗日合併，可以確保川普對美國偉大的貢獻，及美國國旗的重要性永遠的寫進法律。她更直言，川普在美國有著舉足輕重的地位，「作為我們的第45任和第47任總統，他是美國現代史上最有影響力的總統，在國際和國內動盪不安的時刻領導我們的國家」。

新聞一出，立刻掀起美國網友兩派論戰，「當之無愧的榮譽！川普對美國的影響是不可否認的」、「川普國慶假期？這是有道理的，他重塑了美國政治、重建了經濟還保衛了邊境」、「天啊，這男人太討人喜歡了」、「他值得被放在拉什莫爾山（美國總統山、總統雕像山）」。

部分討厭川普的民眾則表示，「別再拍馬屁了」、「我不明白為什麼人們會崇拜川普」、「任何一位總統在世時都不應該這樣做」、「不要玷汙我們的國旗」、「我們可以通過真正有意義的法案嗎？」、「太傻、太荒謬了」。

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