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川普凍結對外援助癱瘓重要計畫 學者：削弱美在太平洋影響力

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導
美國總統川普暫時凍結對外援助，已導致南太平洋地區多項重要計畫陷入癱瘓。 法新社
美國總統川普暫時凍結對外援助，已導致南太平洋地區多項重要計畫陷入癱瘓。 法新社

專家學者表示，美國總統川普暫時凍結對外援助，已導致南太平洋地區多項重要計畫陷入癱瘓，不僅對人命構成威脅，也損害了美國在這個地區爭取影響力的努力。

法新社報導，發展機構表示，熱帶太平洋島國容易遭受天災、與世隔絕，同時受到海平面上升威脅，是全球最依賴援助的部分國家。

此外，這些國家也處於中國與美國、澳洲和其他盟國在太平洋地區爭奪貿易、金融和軍事影響力的核心位置。

多年來，美國協助這些國家購買治療熱帶疾病的救命藥物、打擊非法捕魚，並為沿海村落做足因應地震和颱風的準備。

川普上個月出手整頓美國國際開發總署（USAID），宣布將420億美元預算大多數資金凍結90天，上述援助及更多計畫都因此陷入困境。

●人們將死去

根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute），2008年至2022年間，美國向太平洋島嶼提供了21億美元援助。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋事務分析家史密斯（Graeme Smith）說：「美國為人類免疫缺乏病毒（HIV，愛滋病毒）、抗藥性、結核病和瘧疾相關醫療提供了大量援助。」

他告訴法新社：「這些計畫一旦中止，人們就會死亡，而這些計畫目前已經中止。」

●信任感被削弱

巴布亞紐幾內亞環境律師博西普（Peter Bosip）警告說，凍結援助資金可能會削弱信任感。

博西普說：「人們將因此感到困惑，這會讓他們不相信援助機構的努力和他們所提供的支持。」

博西普說：「我不認為美國的援助資金會回歸，儘管他們表示將在90天後進行審查。在現任總統掌權之下，我想不會再有金援了。」

羅伊國際政策研究院經濟學家戴揚特（AlexandreDayant）表示，美國已變得「不可預測」，其盟友可能不再依賴它來資助太平洋計畫。

他說：「美國在太平洋地區的聲譽將受到永久性傷害。」

「坎培拉將面臨填補缺口的壓力，但事情沒有這麼簡單，我們的援助預算實際上也很有限。」

●首選合作夥伴

過去10年，中國向太平洋國家承諾資助數十億美元，用於醫院、體育館、道路和其他公共工程。

中國似乎正受益於此。近年來，索羅門群島（Solomon Islands）、吉里巴斯（Kiribati）和諾魯（Nauru）相繼與台灣斷絕外交關係，轉與中國建交。

索羅門群島2022年與中國簽署一項安全協議，但內容未對外公開，引發外界臆測，北京有朝一日可能尋求在該地區建立更永久的軍事基地。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，坎培拉將致力成為太平洋鄰國的首選合作夥伴。

她在聲明中說：「這對我們地區的繁榮、穩定和安全至關重要。」

川普 美國

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