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安置難民資金遭凍結 美國天主教主教會議狀告川普政府

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
美國天主教主教會議以當局突然暫停提供難民安置資金為由，狀告川普政府。 美聯社資料照
美國天主教主教會議以當局突然暫停提供難民安置資金為由，狀告川普政府。 美聯社資料照

美國天主教主教會議今天以當局突然暫停提供難民安置資金為由，狀告川普政府。同時表示，此舉違反法律，並對新抵達的難民和美國最大的私人安置計畫造成傷害。

美聯社報導，美國天主教主教會議（The U.S.Conference of Catholic Bishops, USCCB）表示，政府壓住數以百萬計美元，甚至在資金突遭凍結前已提出的報帳也被壓住，此舉違反多項法律以及將政府資金掌控權交給國會的憲法條文，而國會先前早已批准這筆撥款。

訴狀指出，美國天主教主教會議的移民和難民服務處（Migration and Refugee Services）已對50名員工發出解雇通知，占員工總數一半以上。

美國天主教主教會議主席布羅里奧（Timothy Broglio）大主教表示：「天主教會始終致力於維護所有人的共同利益，促進人的尊嚴，尤其是我們當中最弱勢的族群，包括未出生的人、窮人、陌生人、老人、體弱者以及移民，資金遭凍結讓教會沒辦法這樣做 。」

布羅里奧說：「該會突然發現無法繼續照顧數以千計的難民，這些難民進入我國，並在獲得合法地位後，由政府交給美國天主教主教會議照顧。」

他說，正努力讓該計畫繼續進行，但「財務上無以為繼」。他還說，目前正試著讓美國政府遵守其「道德和法律承諾」。

美國天主教主教會議是為難民提供服務的10個國家機構之一，1月24日這些機構收到國務院信函，通知它們在當局審查對外援助計畫期間，資金遭到凍結，之後這些機構就陷入困境。

美國天主教主教會議在哥倫比亞特區聯邦地方法院提出的訴訟指出，重新安置計畫根本不是外國援助，而是國內計畫，目的在協助新抵達的難民滿足住房和就業安置等初步需求。

川普 提告 法律 美國 難民

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