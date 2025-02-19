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拒馬斯克索取敏感資料 社安局代理局長辭職

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國社會安全局代理局長因與億萬富翁馬斯克的政府瘦身團隊爆發明顯衝突而遞出辭呈後，白宮今天證實，川普政府已任命一位「反詐欺專家」主掌社安局。

馬斯克對聯邦支出採焦土方式處理之際，代理局長金恩（Michelle King）通報離職，是最新一起與馬斯克政府效率部（DOGE）對槓的高官閃辭事件。

目前不清楚金恩請辭細節，但昨天率先報導此事的「華盛頓郵報」（The Washington Post）表示，她是在政府效率部官員試圖取得社安局敏感資料後遞出辭呈。

美國媒體指出，由於川普總統提名的社安局局長比西尼亞諾（Frank Bisignano）正在接受審查，金恩1月獲任為代理局長。

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）表示，川普政府預計比西尼亞諾「將在未來幾週內迅速獲得確認」。

當詢問金恩辭職一事時，費爾茲告訴法新社：「目前這個機構將由一位社會安全局反詐欺專家代理局長。」

根據法新社看到、昨晚發送給社安局員工的電子郵件，這位專家是曾任社安局反詐欺辦公室負責人的杜德克（Leland Dudek）。他在電郵中承諾，「我將以公開透明的方式領導這個機構」。

川普 金恩 馬斯克

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