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川普下令白宮監管獨立機構 美媒：擴權且有爭議

中央社／ 華盛頓18日專電
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普今天簽署行政命令，將聯邦政府的獨立機構置於白宮的控制之下，由白宮管理及預算局局長伏特監管。美國媒體報導，川普此舉大幅擴權，恐有法律爭議。

川普（Donald Trump）今天簽署題為「確保所有機構問責制」的行政命令，指示伏特（Russell Vought）監管獨立機構，包括聯邦傳播委員會（FCC）、聯邦貿易委員會（FTC）、證券管理委員會（SEC）等。

政治新聞網站Politico報導，這些獨立機構依照國會通過的法律成立，皆負責制定法規，並可對違規企業處以高額罰款。

報導指出，這項行政命令不適用於聯準會關於貨幣政策的職權，但適用於聯準會的其他職權，包括對銀行及其他金融機構的監管。

依據行政令命，白宮管理及預算局（OMB）局長伏特有權為獨立機構的負責人制定績效標準與管理目標，並定期向總統報告他對獨立機構的運作。也要求伏特審查這些機構預算，以確保獨立機構的作為符合總統的政策。

同時，行政命令指示，獨立機構必須指派白宮聯絡員，定期與白宮管理及預算局、白宮國內政策會議（Domestic Policy Council）及白宮國家經濟委員會（National Economic Council）聯絡，協調優先事項。

Politico報導，川普有意藉該行政命令進一步擴大總統權力，過去歷任總統均未曾挑戰這些機構的獨立性。同時，此舉也反映伏特在川普政府的影響力。

伏特是強硬右派的代表，也是推動華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）等保守派學者，合力為川普2.0研擬施政藍圖「2025計畫」（Project 2025）的關鍵人物，在川普首任內即在白宮管理及預算局獲重用。

報導指出，川普以「單一行政理論」（unitaryexecutive theory）作為該行政命令的理論基礎，但此理論長期來被認為是邊緣學說，主流法律學者並不認同，國會設立這些機構的目的，就是為讓他們獨立或半獨立於總統運作。

命令 川普 白宮

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