快訊

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

LINE免費貼圖5款！WBCQ中華隊啦啦隊可愛爆擊 諧音哏鴨鴨日常必備

川普精簡聯邦機構 大刀砍向稅務員與火箭科學家

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

美國聯邦法官允許總統川普繼續進行前所未見的公務員改革，至少目前是如此，川普政府今天將銀行監管人員、火箭科學家與稅務執法人員列為解僱目標。

路透社報導，自川普上月就任總統並任命科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）負責對政府進行大刀闊斧的改革以來，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）便橫掃各大聯邦機構，裁減數以千計個工作。

白宮尚未透露計劃解僱多少人，也尚未給予大規模裁員的人數。現在能取得的資訊都是來自聯邦機關職員。

人事管理局（Office of Personnel Management）發言人表示，管理公務員的人事管理局要求所有政府部門在今天傍晚8時的最後期限前，提供目前已遭停職與希望留任的試用期員工名單。

根據政府數據，不到兩年前受聘的約28萬名文職政府工作人員中，其中大多數仍處於試用期，這讓他們更容易遭到解僱。

人事管理局通訊主管皮諾弗（McLaurine Pinover）說，各機關應優先留住「關鍵任務角色」中表現最優異的員工。

目前還不清楚是否將公布這些人數。

美國各地的州檢察長要求聯邦法院介入，讓政府暫時擱置削減成本計畫，但聯邦地區法院法官楚坎（Judge Tanya Chutkan）駁回他們的請求，在訴訟仍在進行時，允許繼續從事這項行動。

知悉內情的消息人士說，隨著報稅季展開，國稅局（Internal Revenue Service）高階官員列出將解僱的7500名員工，可能還會有更多員工遭解僱。

共和黨人之前已反對民主黨籍總統拜登的擴增國稅局人員行動。獨立預算分析師表示，擴增人力可增加稅收，並有助於縮小持續存在的美國預算缺口。

根據路透社看到的電子郵件，監督銀行的聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）表示，已解僱人數不明的新進人員。員工有6000人的聯邦存款保險公司有超過1/3符合退休資格，這次裁員可能會導致人員配置問題惡化。

兩名知悉計畫的消息人士說，包括火箭科學家在內，美國國家航空暨太空總署（NASA）約有1000名新進人員預計將在今天被解僱，而且還可能裁減更多人員。

消息人士說，處理洪災保險與災難應變的聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）與上級機關國土安全部（Department of Homeland Security）預計也將裁員。

根據1名政府官員與第2名知情人士，川普政府計劃在本週開除數以百計的國土安全部資深職員。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先報導，消息人士稱開除計畫將鎖定被視為與川普不合的人。

在徹底改革數十個機關時遭解僱的員工中，也包括審查馬斯克大腦晶片新創公司Neuralink與其他負責監測H5N1禽流感疫情的人員。今年禽流感疫情導致數以百萬計的雞隻與牛隻感染。

川普 美國 馬斯克

延伸閱讀

川普貿易戰 陳博志：對等關稅策略威嚇成分高

利益迴避 川普：不讓馬斯克參與政府太空決策

美俄結束停戰會談！川普控「烏克蘭先對俄羅斯開戰」 狠酸澤倫斯基

川普稱可能月底見普亭！傳美俄提3階段和平計畫 迫使烏克蘭舉行大選

相關新聞

美聯社不配合改稱「美國灣」 川普繼續封殺採訪

美國總統川普今天表示，他將繼續限制美聯社記者進入白宮，直到這家新聞通訊社遵守他的命令，將墨西哥灣改稱「美國灣」（Gulf...

川普精簡聯邦機構 大刀砍向稅務員與火箭科學家

美國聯邦法官允許總統川普繼續進行前所未見的公務員改革，至少目前是如此，川普政府今天將銀行監管人員、火箭科學家與稅務執法人...

川普政府限期學校終止DEI計畫 否則恐失聯邦資金

美國總統川普政府正加碼對抗「覺醒文化」（wokeness），給予美國各級學校和大學兩週時間廢除多元化倡議，否則將面臨聯邦...

白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員 無做政府決定職權

根據白宮今天向法院遞交的文件，受美國總統川普之命帶領政府效率部的科技業億萬富豪馬斯克不是該部正式雇員，「沒有做政府決定的...

川普歐洲政策轉向 「今日烏克蘭 明日台灣」憂慮增

英國「經濟學人」雜誌十七日指出，美國總統川普認為歐洲盟友須承擔自身安全責任，而來自中國大陸的挑戰則仰賴盟友共同牽制，推測...

川普2.0 社群影響力下滑

摩根大通（小摩）的研究顯示，美國總統川普二度上任迄今，威力足以撼動匯市的社群媒體貼文，少於第一任期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。