川普精簡聯邦機構 大刀砍向稅務員與火箭科學家

美國聯邦法官允許總統川普繼續進行前所未見的公務員改革，至少目前是如此，川普政府今天將銀行監管人員、火箭科學家與稅務執法人員列為解僱目標。

路透社報導，自川普上月就任總統並任命科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）負責對政府進行大刀闊斧的改革以來，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）便橫掃各大聯邦機構，裁減數以千計個工作。

白宮尚未透露計劃解僱多少人，也尚未給予大規模裁員的人數。現在能取得的資訊都是來自聯邦機關職員。

人事管理局（Office of Personnel Management）發言人表示，管理公務員的人事管理局要求所有政府部門在今天傍晚8時的最後期限前，提供目前已遭停職與希望留任的試用期員工名單。

根據政府數據，不到兩年前受聘的約28萬名文職政府工作人員中，其中大多數仍處於試用期，這讓他們更容易遭到解僱。

人事管理局通訊主管皮諾弗（McLaurine Pinover）說，各機關應優先留住「關鍵任務角色」中表現最優異的員工。

目前還不清楚是否將公布這些人數。

美國各地的州檢察長要求聯邦法院介入，讓政府暫時擱置削減成本計畫，但聯邦地區法院法官楚坎（Judge Tanya Chutkan）駁回他們的請求，在訴訟仍在進行時，允許繼續從事這項行動。

知悉內情的消息人士說，隨著報稅季展開，國稅局（Internal Revenue Service）高階官員列出將解僱的7500名員工，可能還會有更多員工遭解僱。

共和黨人之前已反對民主黨籍總統拜登的擴增國稅局人員行動。獨立預算分析師表示，擴增人力可增加稅收，並有助於縮小持續存在的美國預算缺口。

根據路透社看到的電子郵件，監督銀行的聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）表示，已解僱人數不明的新進人員。員工有6000人的聯邦存款保險公司有超過1/3符合退休資格，這次裁員可能會導致人員配置問題惡化。

兩名知悉計畫的消息人士說，包括火箭科學家在內，美國國家航空暨太空總署（NASA）約有1000名新進人員預計將在今天被解僱，而且還可能裁減更多人員。

消息人士說，處理洪災保險與災難應變的聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）與上級機關國土安全部（Department of Homeland Security）預計也將裁員。

根據1名政府官員與第2名知情人士，川普政府計劃在本週開除數以百計的國土安全部資深職員。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先報導，消息人士稱開除計畫將鎖定被視為與川普不合的人。

在徹底改革數十個機關時遭解僱的員工中，也包括審查馬斯克大腦晶片新創公司Neuralink與其他負責監測H5N1禽流感疫情的人員。今年禽流感疫情導致數以百萬計的雞隻與牛隻感染。