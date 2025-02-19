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川普政府限期學校終止DEI計畫 否則恐失聯邦資金

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

美國總統川普政府正加碼對抗「覺醒文化」（wokeness），給予美國各級學校和大學兩週時間廢除多元化倡議，否則將面臨聯邦資金削減。

美國教育部在14日的備忘錄中下達最後通牒，要求學校在招生、獎助學金、聘僱或其他領域不得使用「種族偏好」作為考量因素。當局給予學校14天的時間，終結因學生或職員的種族而給予不同待遇的做法。

美聯社報導，全美各地大學教育人士正緊急評估風險，決定是否要堅持他們認為合法的做法。這項全面性要求恐顛覆校園運作的各個層面，包括大學申請論文、課堂教材及校內社團等。

川普政府此舉目的在糾正備忘錄所謂教育界猖獗的歧視現象，而這種現象往往針對白人和亞裔學生。

教育部民權事務代理助理部長崔納（Craig Trainor）說：「學校原本假借『多元化』或類似委婉說法的名義選拔學生，而今不會根據種族來選拔學生。這樣的狀況將不復見。學生應根據能力、成就與品格來評估。」

這份指導方針引發民權團體及大學組織強烈反彈。部分人士認為其中措辭模糊，意在製造寒蟬效應，施壓學校廢除任何與種族議題相關的措施，即使這些措施在法律上可能站得住腳。

這份備忘錄是川普行政命令禁止「多元、公平及包容」（DEI）計畫的延伸，引述的法律依據則是2023年美國最高法院禁止大學招生時考量種族因素的裁定。

備忘錄寫道：「簡單來說，教育機構不得依據種族對學生進行分類或隔離，也不得根據種族分配利益或負擔。」

教育部昨天宣布對相關培訓教師計畫的機構削減6億美元補助。教育部表示，這些計畫助長DEI、批判種族理論和社會正義行動主義等「分裂」概念。

川普 教育部 美國

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