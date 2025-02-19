快訊

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

LINE免費貼圖5款！WBCQ中華隊啦啦隊可愛爆擊 諧音哏鴨鴨日常必備

川普尋求降低試管嬰兒療程費用 恐激怒保守派

中央社／ 佛州棕櫚灘18日綜合外電報導
川普總統18日在佛州海湖莊園簽署行政命令，要求人工受孕降價。 美聯社
川普總統18日在佛州海湖莊園簽署行政命令，要求人工受孕降價。 美聯社

美國總統川普今天採取行動，尋求降低體外人工受精（IVF，俗稱試管嬰兒）治療費用，此舉可能受到許多美國人歡迎，但也可能遭到保守派和宗教右翼強烈反對。

法新社報導，共和黨籍的川普已簽署一項行政命令，給予有關單位90天時間來尋找對策，以「大幅」降低國人進行IVF治療的自付額和保險費用。

川普簽署的命令說：「我的政府體認到家庭組成的重要性，作為一個國家，我們的公共政策必須讓充滿愛心和渴望的父母親更容易生育孩子。」

「美國人需要可靠的IVF服務管道，和更實惠的治療選項。」

川普簽署命令後不久，在佛羅里達州私人寓所海湖俱樂部（Mar-A-Lago）告訴記者：「我認為女性、家庭和丈夫都會相當樂見這項舉措。」

川普競選頭號金主、親密盟友馬斯克（Elon Musk）透過IVF育有多名子女，而川普在生育權問題上長期持有矛盾的立場。

川普經常吹噓自己執政時任命的聯邦最高法院大法官於2022年終結憲法對墮胎權的保障，這項震撼性舉措使他成為反墮胎運動的英雄，幾十年來，反墮胎運動一直是保守派選民參與投票的動力。

但他在去年競選期間開出支票，在第2任期內將確保IVF費用全免，還自稱為「體外人工受精之父」，引發保守派選民憤怒。

當時，川普也表達了對共和黨與選民在生育權問題上意見分歧的擔憂。

共和黨人對IVF等生育治療意見相左，許多人盛讚這些療法有益於美國家庭，也有些人反對體外人工受精，他們堅信生命從受孕開始，而IVF可以產生多個胚胎，但並非所有胚胎都能使用。

在去年6月的一次表決中，幾乎所有參議院共和黨人都投票反對為IVF提供保障的提案，包括時任俄亥俄州參議員、現任副總統范斯（JD Vance）。

生育權維權人士擔心，最高法院對墮胎的裁決恐對IVF構成威脅，尤其是去年阿拉巴馬州一家法院裁定冷凍胚胎可被視為人之後，導致多家診所暫停相關治療。

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）也曾警告，川普在墮胎問題上的舉措將危及國人獲得生育治療的機會。

墮胎 川普 生育

延伸閱讀

利益迴避 川普：不讓馬斯克參與政府太空決策

美俄結束停戰會談！川普控「烏克蘭先對俄羅斯開戰」 狠酸澤倫斯基

川普稱可能月底見普亭！傳美俄提3階段和平計畫 迫使烏克蘭舉行大選

擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高

相關新聞

美聯社不配合改稱「美國灣」 川普繼續封殺採訪

美國總統川普今天表示，他將繼續限制美聯社記者進入白宮，直到這家新聞通訊社遵守他的命令，將墨西哥灣改稱「美國灣」（Gulf...

川普精簡聯邦機構 大刀砍向稅務員與火箭科學家

美國聯邦法官允許總統川普繼續進行前所未見的公務員改革，至少目前是如此，川普政府今天將銀行監管人員、火箭科學家與稅務執法人...

川普政府限期學校終止DEI計畫 否則恐失聯邦資金

美國總統川普政府正加碼對抗「覺醒文化」（wokeness），給予美國各級學校和大學兩週時間廢除多元化倡議，否則將面臨聯邦...

川普尋求降低試管嬰兒療程費用 恐激怒保守派

美國總統川普今天採取行動，尋求降低體外人工受精（IVF，俗稱試管嬰兒）治療費用，此舉可能受到許多美國人歡迎，但也可能遭到...

利益迴避 川普：不讓馬斯克參與政府太空決策

美國總統川普今天被問到億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在削減政府開支過程中可能存在利益衝突一事，他表示，他不會讓馬斯...

白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員 無做政府決定職權

根據白宮今天向法院遞交的文件，受美國總統川普之命帶領政府效率部的科技業億萬富豪馬斯克不是該部正式雇員，「沒有做政府決定的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。