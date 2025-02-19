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川普效應 美邊境1月非法移民被捕人數下滑39%

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國政府今天表示，1月自墨西哥非法跨境進入美國而遭逮捕的人數，較前一個月大幅下降39%。

美聯社報導，根據美國海關與邊境保護局（Customsand Border Protection），邊境巡邏隊（Border Patrol）1月逮捕2萬1593人，低於去年12月的4萬7316人，創下2020年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情接近高峰時期以來的最低水準。

白宮在聲明中表示，我們「稱此為川普效應」。

早在川普上任前，在邊境被捕人數就已從2023年12月的歷史最高水準25萬人大幅下降。墨西哥當局加強境內執法力道，時任美國總統拜登（Joe Biden）去年6月也祭出更嚴格的庇護限制。

川普1月20日宣誓就職並發布一連串內容涉及移民的命令後，被捕人數進一步下滑；川普以美國南部邊境遭受「入侵」為由，暫停開放庇護申請。

主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）昨天表示，24小時內有229人在邊境被捕，這是他1984年擔任邊境巡邏職務以來，印象中最低數字。國土安全部官員說，他們希望能將此數字降為零。

邊境巡邏隊負責人班克斯（Michael Banks）14日在德州愛丁堡（Edinburg）表示：「在我們全面控制邊境之前，我不會對邊境安全感到滿意，這意味任何非法越境者都會被捕，或者無人越境。」

國土安全部今天表示，已在美國與國際發起一項耗資數以百萬計美元的影片推廣活動，其中國土安全部長諾姆（Kristi Noem）警告非法移民離開或是不要前來。

她在影片中說：「如果你非法入境，我們會找到你並將你驅逐出境，再也回不來。」

川普 移民 美國

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