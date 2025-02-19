美智庫：台應證明非挑釁者

美國總統川普新上台，對台立場搖擺。華府智庫布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩撰文分析，台灣必須向美國證明，在川普重振美國製造業中扮演不可或缺角色，同時非常重視自身防衛能力，也會負責任處理兩岸關係、不會主動挑起爭端。

何瑞恩（Ryan Hass）撰文說，賴清德總統2025年面臨三大挑戰，包括國內政治分裂、來自大陸施壓和變動的國際情勢。台灣內部共識現階段不是賴政府挑戰兩岸界線或在兩岸議題撥弄北京的時候，倘若兩岸情勢升溫，賴政府必須確保川普視北京為挑釁者而非台灣。

何瑞恩表示，川普重返白宮後自認他的不確定性和強硬態度將有利防止大陸侵台，但川普也曾在2021年提過「若中國侵台，美國什麼也做不到」；川普團隊對台態度也不盡一致，從應該優先保護台灣，到美國應該對外交事務展現更多自律，部分官員甚至認為美國應專注在拉丁美洲、重新確認美國在西半球的影響力。

何瑞恩說，川普回歸讓賴政府出現兩種討論，一是強化與親台官員關係，包括美國國務卿魯比歐、國家安全顧問沃茲，另外是美國國會議員，形同繞過川普，但「台灣應該更主動與川普和其團隊接觸」。