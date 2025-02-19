今日烏克蘭，明日台灣？川普打壓中國 須仰賴盟友牽制

英國「經濟學人」（The Economist）以「今日烏克蘭，明日台灣？」（Will it be Ukraine today, Taiwan tomorrow？）為題指出，美國總統川普上台後正在改變美國的整體外交戰略取向，認為歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，來自中國大陸的挑戰則仰賴盟友共同牽制，因此推測美國未來政策重心將會放在印度太平洋地區。

經濟學人指出，在上周的慕尼黑安全會議，歐洲各國焦點圍繞在「背叛」與「姑息」，川普可能在俄烏戰爭中放棄烏克蘭的態度，引發歐洲擔心美國不再提供安全擔保，但這場跨大西洋關係的「地震」，卻未發生在太平洋地區。

圖／經濟日報提供

在檀香山防衛論壇（Honolulu Defence Forum）上，美軍將領與安全官員強調強化亞洲盟友的重要性。一名南韓與會人士推測，美國若能與俄羅斯針對烏克蘭問題達成協議，或許能專注於嚇阻大陸。

報導說，檀香山防衛論壇表面平靜的原因可能包括亞洲各國低調行事、不關心歐洲困境，或避免觸怒川普，以確保美國持續提供亞洲安全擔保。

然而，最可能遭受大陸軍事霸凌的國家最有理由感到擔憂：若俄國戰勝烏克蘭，北京可能更加肆無忌憚。例如台灣政府認為，阻止俄國在烏克蘭獲勝，對於嚇阻大陸犯台至關重要。經濟學人說，「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮，如今更為迫切。

經濟學人指出，美國日益認為只要歐洲盟友願意認真看待防禦問題，應該有辦法自行應付俄國，但大陸是美國唯一無法單獨應對的強大對手，須仰賴盟友共同牽制。美國國防部長赫塞斯已表示，歐洲盟友必須承擔自身安全責任，美國今後優先要務是對抗大陸。

美國或許能透過AI等新技術和加快武器生產等方式，因應大陸威脅，但更重要的是，還要與盟友更緊密合作，鼓勵聯合行動，合作進行國防生產等。

經濟學人認為，在川普第二個任期初期，訪問白宮的外賓包括日本首相石破茂及印度總理莫迪，似乎意味美方持續注重印太地區。

同時，美國有關台灣的外交用語似乎也日趨強硬。川普和石破茂在聯合聲明中表示，「反對任何藉由武力或脅迫片面改變現狀的企圖」，過去用語並沒有「脅迫」一詞。美國國務院網站也悄悄刪掉「反對台灣獨立」的明確表述。

經濟學人指出，若美國須做出艱難抉擇，美國優先要務：「如今，毫無疑問會是在印太地區。」