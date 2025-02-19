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川普2.0 社群影響力下滑

經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電

摩根大通（小摩）的研究顯示，美國總統川普二度上任迄今，威力足以撼動匯市的社群媒體貼文，少於第一任期。

小摩分析師發現，川普第二任期以來，針對貿易關稅、外交關係和經濟等敏感話題所發布的126篇貼文裡，只有10%引發匯市的劇烈波動。川普上周在社群媒體發了20篇相關文章，是1月均值的兩倍，但仍低於他在2018-2019年的每周高峰60篇。

小摩說，「在不同的主題裡，關稅相關貼文對市場的影響最大」，近三分之一衝擊到市場。影響力最大的是川普在2月初宣布對墨西哥和加拿大進口產品全面課25%關稅，拖累墨西哥披索和加幣分別貶值超過2%和1%。但他兩天後宣布暫緩實施。其他專注於中國大陸的貼文，則因語氣不同而造成人民幣有升有貶。

川普迄今的社群媒體發文較少能影響市場，但他已加強直接溝通，幾乎每天都與記者進行問答。

川普關稅威脅在股市投資人之間則引發兩種反應。美國散戶投資人協會最新調查，預期股票未來六個月下跌的散戶比率達到47.3%，是2023年11月以來最高，主要受貿易戰威脅、監管劇變、通膨頑固與降息預期減弱影響。

川普 社群媒體 美國

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