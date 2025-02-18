誰能證實黃金儲備沒被偷？馬斯克示意DOGE可能調查諾克斯堡
美國「政府效率部」負責整頓政府機構，包括美國國際開發署（USAID）、消費者金融保護局（CFPB）和教育部等，最新目標可能是存放大量黃金儲備且戒備森嚴的諾克斯堡（Fort Knox）。領導政府效率部的世界首富兼科技大亨馬斯克17日示意，他將調查該地。
國會山莊報報導，馬斯克在麾下社群媒體平台「X」發文寫道，「尋找在諾克斯堡的黃金…」，並且附上一張取自動畫「南方四賤客」、寫著「而它不見了」的梗圖，隨後回覆表示，「這個黃金是美國人民的財產，我真的希望還在那裡！」。
馬斯克還分享猶他州共和黨聯邦參議員麥克．李（Mike Lee）的一篇貼文。麥克．李在該篇貼文寫道，他曾遭拒絕進入位於肯塔基州的諾克斯堡。馬斯克表示，「誰能證實諾克斯堡的黃金沒被偷走？也許在那，也許不在。這些黃金為美國公眾所擁有！我們想知道是否還在那裡」。
國會山莊報指出，美國財政部數據顯示，諾克斯堡藏有超過1.47億金衡盎司黃金，比美國其他地方更多。美國鑄幣局指出，作為陸軍設施的諾克斯堡制定了嚴格的禁止訪客政策，前總統羅斯福1943年視察後，只在美國國會議員1974年檢查黃金時打破。
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