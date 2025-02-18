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政府效率部負責人不是馬斯克？美國白宮：他沒有實際或正式權限

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室與記者講話時，科技大亨馬斯克在旁聆聽。美聯社
美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室與記者講話時，科技大亨馬斯克在旁聆聽。美聯社

美國「政府效率部」（DOGE）是川普政府的一個神祕行動，負責打破和改造聯邦官僚機構，但白宮在17日晚間提交的法庭文件表示，世界首富、科技大亨兼「政府特別雇員」馬斯克不是DOGE領導人，嚴格來說他甚至根本不是其中一分子。

Politico報導，白宮行政辦公室主任費雪（Joshua Fisher）向聯邦法院提供3頁聲明，揭露馬斯克的職銜是「總統資深顧問」，並指這個職位「沒有自行做出政府決定的實際或正式權限」，同時證實馬斯克並不是該辦公室的正式管理者，但沒有說明誰是實際上管理者。

費雪將馬斯克的角色比作前總統拜登的資深顧問鄧恩（Anita Dunn），而鄧恩在白宮擔任了類似的職銜。

外界將DOGE廣泛視為馬斯克推動的一個計畫，要縮減和拆除聯邦政府關鍵部門，而費雪的解釋似乎直接牴觸川普總統和馬斯克公開談論DOGE的方式，反而加深了圍繞該部門的疑問。

Politico指出，在所有實際意義方面，技術名稱並不意味著馬斯克不是DOGE的關鍵決策者；DOGE已充斥馬斯克的盟友，而且最終仍受到他在白宮的影響力推動。此外，馬斯克熱切吹噓DOGE的工作，描述他對該部門運作的影響，並與川普一起出面談論其使命，川普本人也將領導DOGE歸於馬斯克，但費雪提交的文件顯示技術上馬斯克和DOGE有所分隔，引發有關DOGE運作問責的新問題。

費雪的文件遞交給聯邦地方法院法官楚坎（Tanya Chutkan）；楚坎正在斟酌民主黨執政各州檢察長提出的法律行動，要求禁止馬斯克及他在DOGE的盟友繼續對聯邦政府行使影響力。各州表示，馬斯克已聚斂太多權力，違反憲法的任命條款，即要求行政部門資深官員必須得到參議院確認。

川普 白宮 馬斯克

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