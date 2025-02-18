美國紀念總統日 多地反川普示威高喊「拒絕國王」

抗議美國總統川普及其政策的群眾於今天「總統日」在多地示威，他們在東岸城市高喊「總統日拒絕國王」，並企圖進入亞利桑那州議會阻止一項強化聯邦移民執法的法案通過。

美國最初將2月22日定為國定假日，紀念首任總統華盛頓（George Washington）誕辰，之後將2月第3個週一定為「總統日」（Presidents' Day），紀念美國過去所有曾任職的總統們。

地方媒體報導，佛羅里達州和加州今天有數百人參加「不是我的總統日」（Not my Presidents Day）抗議活動。抗議川普第2個總統任期的「50501運動」（50501 Movement）策劃了多場示威，是美國不到兩週內席捲全國的第2波示威活動。

「今日美國報」（USA Today）報導，「50501運動」在網站發布聲明說：「我們愈來愈不安地目睹憲法權利如何遭到踐踏，總統權力如何被那些企圖為私利鞏固勢力的人篡奪…同時，川普總統有系統地瓦解旨在確保政府各部門問責制的保護措施。」

美聯社提到，本月5日也有一波類似的全國抗議活動在數十個城市吸引群眾參與。這兩波集會都譴責川普和他的顧問馬斯克（Elon Musk）；馬斯克獲任命執掌新成立的政府效率部（DOGE），負責刪減聯邦支出。

在波士頓，近千人冒著低溫天氣一邊從州議會踏雪走向市政廳，一邊高呼「馬斯克下台」等口號。

55歲的工程師曼寧（Emily Manning）帶著兩個青春期的兒子參與集會，她說：「我覺得在總統日這天來到這裡展現美國代表的意義是很重要的事…美國價值不是財閥或少數有錢人的價值。」

今天這波示威活動集中在各州首府和華府、奧蘭多、西雅圖等大城市；主辦單位說，他們針對的是「川普政府及其財閥盟友的反民主和非法行動」。

華府有數百人參與，其中一個標語牌寫著「驅逐馬斯克、廢黜川普」。

在亞利桑那州鳳凰城，數百名抗議群眾手持「拒絕國王」、「抵抗法西斯主義」等標語聚集在州議會前。有數人企圖闖進大樓，遭警衛制止。示威群眾想進入州參議會委員會的聽證會，內容是關於立法要求全州執法官員支持聯邦移民政策。