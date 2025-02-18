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川普2.0社群貼文市場影響力不如從前 追蹤操作的回報低於4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普社群媒體發文對市場的影響力不如第一任期。歐新社
美國總統川普社群媒體發文對市場的影響力不如第一任期。歐新社

根據摩根大通銀行的研究，川普2.0的社群媒體貼文，撼動市場的數量少於第一任期。

小摩分析師發現，川普這次就貿易關稅、外交關係和經濟等敏感話題發布的126篇貼文裡，只有10%引發貨幣市場的明顯波動。

他上周發了20篇相關文章，是1月均值的兩倍，但仍低於他在2018-19年與墨西哥和其他國家發生貿易爭端期間的每周峰值60篇。

小摩說，「在不同的主題裡，關稅相關的貼文對市場影響最大」，那裡面有近三分之一衝擊到市場。影響力最大的是墨西哥披索和加元在2月初分別下跌超過2%和1%，川普當時說，已動用緊急權力對墨西哥和加拿大徵收25%關稅。此舉兩天後宣布暫緩。

其他專注於中國大陸貼文則因語氣不同而造成幣值有升有貶。川普上台不久威脅因芬太尼供應要對大陸加徵關稅，導致人民幣走貶。但1月中，他說與中國國家主席習近平打了通 「非常好 」的電話後，人民幣升值。

小摩的回溯測試顯示，若依川普貼文進行交易，獲利不多。在川普每次發文後的5至180分鐘內買入美元，並與一籃子G10貨幣或最直接受影響的個別貨幣相比，報酬率最多不超過4%， 「令人失望」。

川普現階段發在社群媒體上的訊息較少能影響市場，但他加強了來自橢圓辦公室的直接溝通，幾乎每天都與記者進行問答。

川普 社群媒體

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