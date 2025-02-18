馬斯克要求獲取美國公民的納稅數據

（德國之聲中文網）據《華盛頓郵報》等多家美國媒體報道，美國總統顧問馬斯克的團隊向美國國稅局（IRS）發出請求，要求訪問其管理的數據，這些數據涵蓋的範圍包括數百萬美國公民的財務信息。報道稱，馬斯克的政府效率部門（Department of Government Efficiency, DOGE）已向美國國稅局提交訪問數據庫和其系統的申請。

路透社報道稱，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）的一名高級成員於2月13日訪問了美國國稅局（IRS），並開始尋找可以削減開支的地方。

《華盛頓郵報》援引查閱的一份文件稱，一名DOGE員工計劃將在國稅局工作120天，期間可能獲得對數據庫的訪問權限。據報道，這包括一個通常受到嚴格限制的特別安全的系統，“可以立即訪問被鎖定的納稅人賬戶”。

報道稱，截至周日晚上（2月16日），DOGE的訪問權限尚未獲得批准。盡管如此，這一計劃引發了美國政府內部和數據專家的擔憂。據ABC新聞此前報道，批評者認為，允許馬斯克訪問公民的個稅數據是極其危險的做法。

數字保護與知情權：孰輕孰重

前政府的數據專員、民主與技術中心（Center for Democracy and Technology）的萊爾德（Elizabeth Laird）對ABC表示，個人將最敏感的數據提供給政府，是“期望這些數據不僅將使用合法，其處理方式的安全風險度也是最低的”，而根據目前的報道，這一點受到質疑。

白宮一名發言人在回答記者有關訪問財務數據的問題時表示，“浪費、欺詐和濫用”在“我們破爛的系統中已存在了太久時間”，他說，直接訪問將是改變這一現狀的必要手段，馬斯克的團隊將繼續揭露欺詐行為，“因為美國人民有知情權，了解政府如何使用他們辛苦賺來的稅款”。

美國俄勒岡州參議員懷登（Ron Wyden）在X平台上表示，“我的辦公室聽說DOGE現在已進駐IRS。這意味著馬斯克的手下可以挖掘每個美國納稅人的大量數據。如果你的退稅被延遲，他們很可能是原因。” 馬斯克用笑哭表情符號回應了這條消息。

特朗普總統上任伊始，便任命在競選中立下汗馬功勞的馬斯克領導新成立的DOGE部門。在這一職位上，馬斯克強力推動聯邦機構大規模裁員和以及削減開支，他的團隊目前正在逐一審查美國各聯邦機構。特朗普和馬斯克在沒有證據的情況下對外聲稱，調查已揭露了數十億美元的浪費和欺詐行為。

(綜合報道)

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】