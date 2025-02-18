川普加薩提案 激似以國計畫

美國總統川普二月提出接管甚至買下加薩走廊的構想，引發以色列以外的國際社會譁然。但英國太陽報十六日報導稱，以色列總理內唐亞胡前年就收到名為「加薩二○三五」的提案，分三階段打造加薩為自貿區。而隨該提案附上的人工智慧（ＡＩ）模擬圖，竟和川普四日當內唐亞胡面所提的「中東蔚藍海岸」構想相呼應。

該報導稱「加薩二○三五」藍圖由一群親近內唐亞胡的以色列商人草擬，ＡＩ模擬圖可見加薩未來彷彿烏托邦，除了摩天大廈林立，還有約二一二公里長的鐵路，可直達沙烏地阿拉伯擬在二○三○年前在其西北部興建的一座智慧型未來城市。另有海上石油鑽井平台及太陽能光電場。曾任內唐亞胡策士的史卓勒（Nadav Shtrauchler）指稱，川普不會一夕之間想出這項計畫；很可能來自以色列。

內唐亞胡十六日也在內閣會議說，自己在川普說出接管加薩的願景前就知情。另外，正訪問中東的美國國務卿魯比歐同日在以色列說，美方完全支持以色列在加薩的戰爭目標，即必須將巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯連根拔起；不能再讓其以軍事或政府的勢力存在。