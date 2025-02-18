聽新聞
0:00 / 0:00

川普加薩提案 激似以國計畫

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
「加薩二○三五」的加薩走廊模擬圖，大樓林立，充滿科技感。圖／取自社群媒體Ｘ
「加薩二○三五」的加薩走廊模擬圖，大樓林立，充滿科技感。圖／取自社群媒體Ｘ

美國總統川普二月提出接管甚至買下加薩走廊的構想，引發以色列以外的國際社會譁然。但英國太陽報十六日報導稱，以色列總理內唐亞胡前年就收到名為「加薩二○三五」的提案，分三階段打造加薩為自貿區。而隨該提案附上的人工智慧（ＡＩ）模擬圖，竟和川普四日當內唐亞胡面所提的「中東蔚藍海岸」構想相呼應。

該報導稱「加薩二○三五」藍圖由一群親近內唐亞胡的以色列商人草擬，ＡＩ模擬圖可見加薩未來彷彿烏托邦，除了摩天大廈林立，還有約二一二公里長的鐵路，可直達沙烏地阿拉伯擬在二○三○年前在其西北部興建的一座智慧型未來城市。另有海上石油鑽井平台及太陽能光電場。曾任內唐亞胡策士的史卓勒（Nadav Shtrauchler）指稱，川普不會一夕之間想出這項計畫；很可能來自以色列。

內唐亞胡十六日也在內閣會議說，自己在川普說出接管加薩的願景前就知情。另外，正訪問中東的美國國務卿魯比歐同日在以色列說，美方完全支持以色列在加薩的戰爭目標，即必須將巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯連根拔起；不能再讓其以軍事或政府的勢力存在。

以色列 內唐亞胡 川普

延伸閱讀

林建甫：全球經濟迎川普等多重挑戰 台商3策略因應

彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工

史提格里茲：川普關稅讓美國變成「令人害怕投資的地方」

相關新聞

川普加薩提案 激似以國計畫

美國總統川普二月提出接管甚至買下加薩走廊的構想，引發以色列以外的國際社會譁然。但英國太陽報十六日報導稱，以色列總理內唐亞...

傳沙烏地2月21日召開阿拉伯峰會 討論川普接管加薩計畫

沙烏地阿拉伯先前傳出計劃20日召開阿拉伯國家領導人會議，以因應美國總統川普提出接管加薩走廊的計畫。據2名沙烏地外交消息人...

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工

美國總統川普大規模裁減聯邦政府僱員之際，美國各地應對禽流感疫情擴散的實驗室於本月14日接獲通知，負責協調其工作的中央計畫...

投資人評估川普貿易措施可能衝擊 亞股走勢分歧

隨著美國總統川普持續進行他的貿易戰，投資人評估在此背景下的全球經濟展望，亞洲股市今天走勢不穩，收盤漲跌分歧

全球貿易戰助長通膨 近來表現最佳的「川普交易」是它

市場對川普貿易戰及其對全球經濟成長衝擊的擔憂，近來推升金價迭創新高，使黃金成為上月美國總統就職以來表現最亮眼的「川普交易...

史提格里茲：川普關稅讓美國變成「令人害怕投資的地方」

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，美國總統川普的關稅威脅，已讓美國變成一個「令人害怕投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。