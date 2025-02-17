投資人評估川普貿易措施可能衝擊 亞股走勢分歧

隨著美國總統川普持續進行他的貿易戰，投資人評估在此背景下的全球經濟展望，亞洲股市今天走勢不穩，收盤漲跌分歧。

法新社報導，川普（Donald Trump）1月重返白宮後，陸續宣布一系列針對美國主要貿易夥伴國的加徵關稅措施，使得過去一段時間股市受到不確定性打擊。

儘管其中一些加徵關稅措施已暫緩，以等待談判結果；但觀察家示警，銷往世界最大經濟體美國的出口商品若被加徵高額關稅，恐怕會對金融市場帶來一大打擊。

美國華爾街股市上週五收盤表現平淡，未能在亞股本週首個交易日提供指引。

中國國家主席習近平今天出席民營企業座談會，包括阿里巴巴創辦人馬雲等多名民企負責人出席。這場會面的消息先前激起外界期待北京可能採取新的挺民企行動，但港股投資人反而趁機獲利了結，上週在中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek題材帶動下勁揚的香港股市今天收盤微跌，幾乎是持平。

不過，東京股市今天收盤順利小漲0.1%，歸功於數據顯示，儘管日本2024年全年經濟成長顯著放緩，但第4季經濟在出口強健加持下，成長速度優於預期。

上海股市今天也收漲0.3%，首爾、新加坡、台北、威靈頓和雅加達股市同樣收高。但雪梨、曼谷和馬尼拉股市則收低。