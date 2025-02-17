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想開除特別檢察官被擋 川普要求最高法院介入

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
川普總統。（美聯社）
川普總統。（美聯社）

美國總統川普政府今天要求最高法院介入其欲開除一個獨立機構負責人的行動，這是川普1月上任以來，提交給美國最高司法機關的第一起法律戰。

這個獨立機構主要保護政府吹哨者。

路透社查看的文件副本顯示，司法部請求最高法院立即撤銷聯邦法官2月12日暫時阻擋川普解除特別檢察官辦公室（Office of Special Counsel）主任戴林吉（Hampton Dellinger）職務的命令。這起訴訟尚未由法院立案。

此案可讓人一窺最高法院將如何看待川普重整聯邦政府的激進舉措，包括開除多名獨立機關負責人。最高法院保守派以6比3占多數，其中包括川普在第一個任期內任命的3名成員。

司法部代理訟務次長哈里斯（Sarah Harris）在文件中表示，聯邦法官阻擋解職之舉，是「對權力分立前所未見的攻擊」。

哈里斯寫道：「這個法院不應允許下級法院，強迫川普違反意願、繼續僱用他想開除的下屬，藉此讓下級法院奪取行政權。」

戴林吉由前總統拜登任命，任期5年，將於2029年屆滿。

戴林吉的訴狀說，川普解僱他的行為超出其職權，因為聯邦法律只允許因「效率低下、怠忽職守或瀆職」被解職。

戴林吉的訴狀指出，特別檢察官「現在比以往任何時候，都更需要保護公務員和調查涉嫌不當行為的能力」。過去3週，受公務員保護的聯邦僱員遭無故解僱的人數前所未見。

華盛頓特區聯邦地方法官傑克森（Amy BermanJackson）2月12日發布一項臨時限制令，恢復戴林吉的職務，並等待進一步的初步命令。

傑克森表示，戴林吉可能會勝訴，因為在沒有提出任何原因的情況下解僱他，「明顯違反」聯邦法律對特別檢察官工作保護規定。

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