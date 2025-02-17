牆外文摘：馬斯克送給中共的禮物，胡錫進表示贊賞

（德國之聲中文網）美國財政部已凍結對國家民主基金會（NED）的資金撥付。關注中國事務的網絡雜志“The Wire”發表文章《DOGE 的最新攻擊目標被認為是送給中共的禮物》，作者Eliot Chen指出，長期以來，NED致力於在全球範圍內推動民主，它一直是中共的眼中釘。這一凍結行動使多個與中國相關的公民社會組織陷入危機，其中包括一些研究中國問題的智庫，長期關注中國勞動權利及人權問題的組織，以及獨立報道中共新聞審查的媒體機構。

文章寫道，特朗普在上任第一天就簽署了一項行政命令，暫停 90 天的對外援助。這一命令凍結了國務院負責撥款的所有對外援助，並幾乎讓美國國際開發署（USAID）癱瘓。上周，馬斯克領導的“政府效率部”（DOGE）工作人員獲得了美國財政系統的訪問權限，同時凍結了不應該受該行政命令影響的NED 資金。

文章引述“人權觀察”中國事務副主任王松蓮（Maya Wang）的話說，NE胡錫進weiwuerD 資助的組織在中國政府眼中是“敵對勢力”，但他們所做的事情在正常社會中是很普通的公民社會工作，“比如撰寫關於人權律師處境的報告，或資助被酷刑和錯誤定罪的案件。”由於中國對公民社會的全面打壓，以及其日益增長的國際影響力，許多中國維權組織和倡導團體越來越依賴 NED 和美國政府資金。NED 資金的凍結對這些已經承受中共打擊的機構來說無異於雪上加霜。

打壓“反華勢力”：“中國當然歡迎這一變化”

《紐約時報》發表文章《削減美國支持的維權組織資金，乃是中國的勝利》，作者David Pierson和Berry Wang也指出，馬斯克領導的“政府效率部”（DOGE）切斷國家民主基金會（NED）資金，讓關注中國問題的維權組織遭受重創。這些非營利組織追蹤中國政治異見人士的監禁情況，並揭露中共審查制度的擴張，為遭受迫害的維吾爾族和藏族等少數族裔發聲，以及幫助國際社會持續關注北京對香港自由的打壓。

文章說，NED成立於裡根政府時期，其目標是在全球範圍內促進民主。但長期以來，它一直受到北京的抨擊。中國政府指責該基金會煽動抗議活動，並“與反華勢力勾結”，在台灣、香港、新疆和西藏制造動亂。一些中國政治活動人士原本希望，特朗普政府對華立場將更加強硬，他們能夠得到更多的支持，局勢的變化讓他們感到震驚。

文章寫道，另一方面，中國的民族主義者對特朗普和馬斯克削弱 NED 的舉措表示贊賞。《環球時報》前總編輯胡錫進表示：“我對此毫無疑問地感到高興，希望這種資金切斷是長期的，而不是暫時的。”中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，NED 的運作本質上是美國干涉別國內政，是對納稅人資金的浪費，“中國當然歡迎這一變化，其他國家也是如此”。

關閉USAID讓中國坐收漁利，全球發展項目或受腐蝕

英國《衛報》發表文章《關閉USAID將讓美國自食苦果，讓中國坐收漁利》，作者Helen Davidson和Amy

Hawkins寫道，特朗普關閉美國國際開發署（USAID），已對全球人道援助和發展項目造成災難性影響。這一舉措讓美國的主要競爭對手中國坐收漁利。

文章指出，2018 年，中國政府成立了專門的國際發展合作署（ China Aid）。該機構整合了中國的對外援助支出，包括“一帶一路”倡議。雖然 China Aid 與 USAID 運作方式不同，前者更專注於貸款和大型基礎設施項目，而非與當地組織合作，但兩者的目標相似，都是在全球範圍內推廣各自國家的軟實力和影響力。“美國正在把一個完美的機會拱手讓給中國，盡管此時中國經濟並不景氣。”

文章引用專家意見認為，美國及其盟友，如歐洲、加拿大、澳大利亞和日本，都有共同利益，希望維護一個由自由民主國家和市場經濟組成的國際格局。“而中國和俄羅斯的目標，是推進一個威權主義世界，完全與我們的利益相悖”，而且“中國的援助方式，可能會對受援國的治理體系產生腐蝕性影響”。

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