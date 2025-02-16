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首次出訪中東！美國務卿盧比歐抵以色列 將推動川普「接管加薩提議」

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐展開首次出訪中東行程，昨天晚間已抵達以色列，今天預計在耶路撒冷會晤以國總理內唐亞胡，外界預期他將推動美國總統川普「接管加薩走廊」的提議。路透社
美國國務卿盧比歐展開首次出訪中東行程，昨天晚間已抵達以色列，今天預計在耶路撒冷會晤以國總理內唐亞胡，外界預期他將推動美國總統川普「接管加薩走廊」的提議。路透社

美國國務卿盧比歐展開首次出訪中東行程，昨天晚間已抵達以色列，今天預計在耶路撒冷會晤以國總理內唐亞胡，外界預期他將推動美國總統川普「接管加薩走廊」的提議。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）此行出訪中東地區，外界預期他將推動川普（Donald Trump）接管加薩走廊（Gaza Strip）並重新安置200多萬當地居民的計畫，儘管這項提議受到世界各國譴責。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）近期訪問白宮時對川普的構想表達歡迎，但其他國家的領袖大多拒絕接受。

盧比歐搭機抵達特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）之前幾個小時，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）才與以色列進行加薩走廊停火協議生效後的第6度換囚。

加薩走廊停火第2階段談判預計未來幾天在卡達首都杜哈舉行，目標是確保以哈雙方長久終戰。

華府方面表示，對於阿拉伯各國提議的其他替代方案保持開放態度，但也堅稱目前「唯一計畫就是川普的計畫」。

盧比歐也將造訪沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，預計明天在沙國首都利雅德展開艱難的會談。

此外，以色列國防部今天指出，一批「美製重型炸彈已於夜間運抵以國」。

以色列國防部透過聲明說，美國政府近來提供的一批重型空用炸彈，已於夜間運抵以國。這指的是川普政府最近授權供應以方的MK-84型炸彈。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中提到，川普政府提供的炸彈「是以色列空軍及國防軍的重要資產，並進一步證明以美兩國之間的強大聯盟」。

以色列 國防部 川普

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