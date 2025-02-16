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馬斯克出招！掌政府效率部刪減開支 多個監察大陸NGO資助遭叫停

中央社／ 台北16日電
科技大亨馬斯克。路透
科技大亨馬斯克。路透

紐約時報報導，美國科技億萬富翁馬斯克執掌的政府效率部，不再交付原來分配給國家民主基金會的資金，該基金會對多個監察中國人權等狀況的非政府組織（NGO）的資助也暫停，這些組織的工作受影響。

美國總統川普任命馬斯克（Elon Musk）執掌政府效率部（DOGE），負責刪減聯邦政府開支。

紐約時報14日報導，政府效率部瞄準了美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，以下簡稱NED），在取得進入美國財政部支付系統的權限後，便不再交付原來分配給NED的資金。

多個專注監察中國人權等狀況的非政府組織表示，NED已通知他們，會無限期暫停資助。

中國數字時代（China Digital Times）是監察中國網路審查的組織，自從2013年創立，便獲得NED資助。這組織最近揭發一個針對加拿大前副總理、正競選自由黨黨魁的候選人方慧蘭（Chrystia Freeland）的假訊息活動，獲中國政府支持。

中國數字時代創始人蕭強表示，該組織因資助被暫停而受到嚴重干擾，導致員工被減薪及減工時，並威脅到是否能夠繼續營運。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）的一名代表也表示，來自NED的資助被凍結。該組織表示，中國的穆斯林維吾爾人面對的困境，被俄烏戰爭等其他危機掩蓋。中國愈來愈有能力消除境外維吾爾人的批評聲音，包括針對他們在中國的家屬，及向其他國家施壓要求遣返他們。

總部在紐約的中國勞工觀察（China Labor Watch）表示，已獲NED告知資助將會被停止，是23年來首次。該組織旨在停止在中國的強迫勞動及勞動人口販運。

一些活動人士原本希望，川普任命對中鷹派人士為內閣，象徵美國會繼續支持相關組織，對突然有此轉變感到驚訝。

一些中國民族主義者則贊成川普及馬斯克的做法。

川普 紐約時報 美國 馬斯克

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