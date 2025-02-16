美移民法院積案如山 川普政府為瘦身大砍20名法官

美國聯邦工會官員今天表示，川普政府近期無端解僱20名移民法官，作為聯邦政府瘦身計畫一環。據統計，移民法院積案量逾370萬件，美國總統川普曾於第一任期要求加速裁決。

美聯社報導，國際專業技術工程師聯合會（International Federation of Professional & TechnicalEngineers）主席畢格斯（Matthew Biggs）指出，13名尚未宣誓就職的法官及5名首席助理移民法官昨天遭無預警解僱；上週另有2名法官在類似情況下被開除。

畢格斯表示，他不清楚這次解僱是否意在釋出某種移民政策訊號，但他認為這是聯邦政府大規模整頓人力的一環，「他們不把這些人當成人在對待，此舉對所有人來說都是壞事」。

這次解僱涉及川普政府力推的兩大政策，分別是大規模遣返移民以及縮減聯邦政府規模。

目前還不清楚這些職位是否遇缺不補。美國司法部移民審查行政辦公室（Executive Office for ImmigrationReview）今天並未立即做出回應，該辦公室主責移民法院營運並監督約700名法官。

根據紐約雪城大學（Syracuse University）政府檔案交流中心（Transactional Records Access Clearinghouse）統計，移民法院積案量超過370萬件，庇護案需耗時數年才做出判決。美國政壇不分黨派都有人支持增加法官與行政人員，但川普早在第一任期就曾向部分法官施壓，要求加速案件裁決。

在此之前，川普政府早已撤換5名移民法院高層官員，其中包括辦公室的代理主任鄭美美（MaryCheng）。

現任代理主任歐文（Sirce Owen）過去曾是上訴移民法官，他在上任後頒布一系列新指示，推翻多項拜登政府政策。