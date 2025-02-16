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仿效拿破崙名言 川普：救國家就不是違法

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普今天在社群媒體以拿破崙名言，暗示著在面對多重法律挑戰之下，他將持續抗爭針對他總統行政權力的限制。（路透）
美國總統川普今天在社群媒體以拿破崙名言，暗示著在面對多重法律挑戰之下，他將持續抗爭針對他總統行政權力的限制。（路透）

美國總統川普今天在社群媒體以拿破崙名言，暗示著在面對多重法律挑戰之下，他將持續抗爭針對他總統行政權力的限制。

共和黨籍的川普（Donald Trump）在社群網站「真實社群」（Truth Social）貼文聲稱，「拯救國家的人並不違反任何法律」。

川普這句話出自19世紀統治法國的軍事和政治領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）。拿破崙1804年制定「拿破崙法典」，隨後稱帝。

白宮並未回覆路透社在提供更多細節的要求，但民主黨陣營很快就出面痛批川普。加州聯邦參議員謝安達 （Adam Schiff） 在社群平台X寫道：「口氣與1名真正的獨裁者無異。」

川普1月20日宣誓就職以來即主張總統有著廣泛的行政大權，而這似不可避免的終將走上由聯邦最高法院定奪一途。一些訴訟指控川普篡奪了美國憲法賦予國會的權力。

川普雖表示自己謹遵法院裁決，他的顧問團卻在社群媒體攻擊法官，疾呼要彈劾他們。副總統范斯（JDVance）本週在X貼文指出，法官無權「控制行政機關的合法權力」。

曾參與川普第1起彈劾案的華府律師艾森（NormEisen）表示，川普律師團一再企圖主張，只要是總統做的，就沒有違法疑慮。

他說，拿破崙這句名言，是非法行為的藉口，而川普發布的訊息，既是「測風向，也是挑釁」。

川普 權力 社群媒體

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