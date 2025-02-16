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美國務院官網刪除「不支持台獨」！3年前刪了不到1個月加回來
美國國務院13日更新官網有關美台關係現況的介紹，刪除「不支持台灣獨立」的句子。事實上國務院也曾在2022年刪除過「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」，不過在不到1個月內加回「不支持台獨」。
美國國務院官網13日更新美台關係現況頁面，第3段刪除「我們不支持台灣獨立」的句子，並加入期待兩岸分歧能夠透過「自由而非脅迫、讓兩岸人民都能接受的方式」解決。
川普政府最新版內容也加強支持台灣國際參與的語氣，提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」。川普前任拜登政府的國務卿布林肯版本中稱，「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」。
另外，新版提到與五角大廈合作。文中指出，美國依照《台灣關係法》提供必要的防衛物資與服務，使台灣維持足夠能力自衛，並有能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫。
國務院會定期更新華府與各國家及地區的關係現況，拜登政府時期，國務院曾在2022年5月5日刪除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等語句，因而引發熱議。其後不到1個月時間，國務院又在2022年5月28日再次悄悄更新美台關係現況論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字。
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