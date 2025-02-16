科技競賽要贏大陸…川普設能源會 供應AI龐大電力

美國總統川普十四日簽行政命令，新設「國家能源主導委員會」（ＮＥＤＣ），旨在滿足美國發展人工智慧（ＡＩ）的龐大電力需求，好讓美國在與中國大陸的ＡＩ競賽中獲勝。

川普簽該命令時說，「我們將在能源領域占主導地位，這甚至不包括我們將為所有ＡＩ工廠生產的所有電力」。他還說ＡＩ工廠所需電力，至少是現在的兩倍。

出席簽署儀式的美國內政部長柏根表示，「美中正進行ＡＩ軍備競賽，我們取勝的唯一辦法就是（發）更多電」。美國官員預估最快在二○二八年前，科技公司訓練ＡＩ所需能源將達五百萬瓩（ＧＷ），足為約五百萬個家戶供電。

白宮提到ＮＥＤＣ將協調聯邦政府各機構的能源政策，並簡化各種能源的許可、生產及分配。增設該委員會符合川普去年總統選戰時承諾的川普2.0將「大鑽特鑽」，提高美國國內石油和天然氣產量，即推翻拜登政府一切有關降低碳排放或氣候變遷的政策。

ＮＥＤＣ成立的另一個目的，是因應川普發動全球貿易戰恐引發的能源成本上漲。若美國進出口能源被其他國家反制加徵關稅，能源價格可能攀升。